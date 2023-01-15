Боррель: Слова Лаврова о Холокосте - манипуляция

Заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Холокосте оскорбительны для жертв этой трагедии и являются манипуляцией для оправдания агрессии РФ против Украины.

Об этом говорится в заявлении Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Последние комментарии министра иностранных дел России Лаврова, обвиняющего Запад в поиске "окончательного решения" для России, совершенно неуместны, неуважительны и попирают память 6 миллионов евреев и других жертв, которые систематически уничтожались во время Холокоста. Это дополняет предыдущие антисемитские высказывания министра Лаврова. Манипулирование правдой российским режимом для оправдания своей незаконной агрессивной войны против Украины достигло еще одной неприемлемой и постыдной точки", - подчеркивается в заявлении.