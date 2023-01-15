Боррель: Слова Лаврова о Холокосте - манипуляция
Заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Холокосте оскорбительны для жертв этой трагедии и являются манипуляцией для оправдания агрессии РФ против Украины.
Об этом говорится в заявлении Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
"Последние комментарии министра иностранных дел России Лаврова, обвиняющего Запад в поиске "окончательного решения" для России, совершенно неуместны, неуважительны и попирают память 6 миллионов евреев и других жертв, которые систематически уничтожались во время Холокоста. Это дополняет предыдущие антисемитские высказывания министра Лаврова. Манипулирование правдой российским режимом для оправдания своей незаконной агрессивной войны против Украины достигло еще одной неприемлемой и постыдной точки", - подчеркивается в заявлении.
Боррель также отмечает отсутствие параллелей между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине в защите своей территории и народа от неоправданной агрессии.
"Россия вторглась в суверенную соседнюю страну, ежедневно нацеливается и убивает там мирных жителей с заявленной целью уничтожить страну и украинский народ", - указал он.
Верховный представитель ЕС отметил, что современная Европа "была построена на пепелище Холокоста", а его отрицание, искажение и упрощение противоречат законодательству и ценностям ЕС.