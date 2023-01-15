Коротченко купил сок Фархада Ахмедова. Армяне обозвали его «фашистом» скандал дня
Российский военный эксперт Игорь Коротченко, находясь в одном из магазинов Москвы, увидел на полке стоящие рядом соки производства Азербайджана и Армении. Коротченко выбрал азербайджанский товар производства компании AzNar и поделился соответствующим статусом на своей странице в «Фейсбуке». Свой выбор он обосновал тем, что производимый в Азербайджане сок лучше упаковывается и проходит строгий контроль качества, а главное – Азербайджан является «дружественной и правильной страной для России».
Коротченко написал:
«Я купил азербайджанский сок. Почему? Бутылка, упаковка, этикетка более привлекательны и эстетичны. Но самое главное: Азербайджан – хорошая страна, дружественная России. Азербайджанская продукция, экспортируемая в Россию, проходит строгий контроль качества.
В Армении царят антироссийские настроения, звучат хамские высказывания в адрес РФ, Ереван угрожает выдворить российскую военную базу и выйти из ОДКБ.
Поэтому я и другие россияне не будем покупать армянские продукты: зачем нам финансировать неблагодарную страну и неблагодарное общество? Не так ли?».
Пост российского эксперта возмутил армян всего мира. Они направили коллективную жалобу в администрацию «Фейсбука» и потребовали удалить пост Коротченко, «поскольку он носит характер фашизма». После этих жалоб «Фейсбук» удалил сообщение эксперта.
В своем следующем посте эксперт написал:
«Добро побеждает зло! Наглядно!
После моей вчерашней абсолютно безвинной публикации о том, что при покупке в магазине я сделал выбор в пользу азербайджанского гранатового сока, а армянский покупать не стал, совершенно неожиданно массово возбудились неадекваты и русофобы не только в Армении, но и в мировой армянской диаспоре, откликнувшиеся на призывы соплеменников массово отправлять жалобы на мой пост в администрацию «Фейсбука» с обвинением меня в «фашизме».
Благодаря «откликнувшимся» активистам армянских диаспор в США и Франции число жалоб на мой аккаунт превысило несколько десятков тысяч, после чего он был заблокирован, а указанная публикация удалена за «пропаганду фашизма».
Однако благодаря вам, дорогие читатели, вашей реакции и высказанной поддержке «Фейсбук» был ВЫНУЖДЕН разблокировать мой аккаунт и вернуть публикацию на место.
Пейте азербайджанский гранатовый сок!»
Реакция армян не ограничилась отправкой жалоб администрации «Фейсбука». В политических кругах Армении вокруг поста Коротченко также развернулись бурные дискуссии.
Коротченко пишет, что в Армении его «уже почти не ругают. Звучат призывы изучать мой опыт и внедрять его в практику ведения Арменией информационной войны. Вот просто шедевральное высказывание.
Политтехнолог Карен Кочарян заявил, что реклама Игорем Коротченко азербайджанского гранатового сока – всего лишь орудие для антиармянских заявлений. Понимаю, что в глазах армянских политологов я – великий, но не до такой же степени! Ребята, вы там совсем уже ку-ку? Долго смеялся!»
Свой пост Коротченко завершил лозунгом «Карабах – это Азербайджан!».
Отметим, что экологически чистые гранатовые соки ЗАО AzNar, расположенного в Гейчае и принадлежащего Фархаду Ахмедову – российскому бизнесмену азербайджанского происхождения, экс-сенатору и меценату, – известны своим качеством не только в России, но и в других странах.
«Мы не боимся происков конкурентов, так как в нашем качестве и в нашей продукции уверены не только мы, но и армия наших потребителей по всему миру. Наш завод регулярно и успешно проходит все необходимые сертификации. Несмотря на сложность процедур получения американских сертификатов USDA Organic и европейских BIO Organic из года в год мы подтверждаем наше качество и соответствие этим стандартам», - отмечается на сайте предприятия.