Аскер Манафов, собкор 20:32

Российский военный эксперт Игорь Коротченко, находясь в одном из магазинов Москвы, увидел на полке стоящие рядом соки производства Азербайджана и Армении. Коротченко выбрал азербайджанский товар производства компании AzNar и поделился соответствующим статусом на своей странице в «Фейсбуке». Свой выбор он обосновал тем, что производимый в Азербайджане сок лучше упаковывается и проходит строгий контроль качества, а главное – Азербайджан является «дружественной и правильной страной для России».

Коротченко написал: «Я купил азербайджанский сок. Почему? Бутылка, упаковка, этикетка более привлекательны и эстетичны. Но самое главное: Азербайджан – хорошая страна, дружественная России. Азербайджанская продукция, экспортируемая в Россию, проходит строгий контроль качества. В Армении царят антироссийские настроения, звучат хамские высказывания в адрес РФ, Ереван угрожает выдворить российскую военную базу и выйти из ОДКБ. Поэтому я и другие россияне не будем покупать армянские продукты: зачем нам финансировать неблагодарную страну и неблагодарное общество? Не так ли?». Пост российского эксперта возмутил армян всего мира. Они направили коллективную жалобу в администрацию «Фейсбука» и потребовали удалить пост Коротченко, «поскольку он носит характер фашизма». После этих жалоб «Фейсбук» удалил сообщение эксперта.

В своем следующем посте эксперт написал: «Добро побеждает зло! Наглядно! После моей вчерашней абсолютно безвинной публикации о том, что при покупке в магазине я сделал выбор в пользу азербайджанского гранатового сока, а армянский покупать не стал, совершенно неожиданно массово возбудились неадекваты и русофобы не только в Армении, но и в мировой армянской диаспоре, откликнувшиеся на призывы соплеменников массово отправлять жалобы на мой пост в администрацию «Фейсбука» с обвинением меня в «фашизме». Благодаря «откликнувшимся» активистам армянских диаспор в США и Франции число жалоб на мой аккаунт превысило несколько десятков тысяч, после чего он был заблокирован, а указанная публикация удалена за «пропаганду фашизма». Однако благодаря вам, дорогие читатели, вашей реакции и высказанной поддержке «Фейсбук» был ВЫНУЖДЕН разблокировать мой аккаунт и вернуть публикацию на место. Пейте азербайджанский гранатовый сок!»