Махачкала запустит авиасообщение с Азербайджаном

Международный аэропорт Махачкалы в 2023 году планирует запустить авиасообщение с Азербайджаном, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов.

По его словам, в 2023 году аэропорт намерен расширить географию полетов и запустить новые направления, среди которых - первый в истории прямой рейс из Махачкалы в Израиль.

"Запланировано также авиасообщение с Азербайджаном, Беларусью и по России - Новокузнецк, Оренбург, Красноярск", - отметил гендиректор.

Рамазанов добавил, что в текущем году начнется строительство терминала внутренних воздушных линий и расширение взлетно-посадочной полосы, что позволит аэропорту принимать все типы воздушных судов.

В 2022 году аэропорт принял рекордное число пассажиров - 2,5 млн человек.