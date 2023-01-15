Почему Украина просит «Леопарды»?
Украина просит у Запада немецкие танки Leopard, но даже во время сегодняшней встречи участников Контактной группы по обороне Украины на американской базе «Рамштайн» не было достигнуто консенсуса по данному вопросу.
Почему все последнее время Украина и ее союзники, обсуждая возможные поставки танков, говорят именно о немецких Leopard?
«Во-первых, Leopard 2 в Европе много - около 3 000 в разных странах. Во-вторых, они относительно просты в эксплуатации. Эти танки стоят на вооружении 13 европейских стран, а это значит, что в Европе достаточно и запчастей и боеприпасов к ним. В-третьих, Leopard был создан во времена холодной войны как соперник советского Т-90, которых и сейчас много в российской армии», - сказал корреспондент BBC Джеймс Уотерхауз.
В свою очередь, бывший заместитель обороны Польши, генерал Вальдемар Скшипчак отметил, что эти танки практически совершенны.
«Я сам по профессии танкист. Командовал дивизией, в составе которой была бригада танков Leopard 2. Могу сказать, что это - практически совершенное оружие. С точки зрения танкиста, эти машины обладают очень эффективной огневой системой и хорошей мобильностью. В столкновении с этими танками российские, включая их расхваленную «Армату», Т-14, не имеют шансов», - сказал он.