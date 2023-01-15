Почему Украина просит «Леопарды»?

Украина просит у Запада немецкие танки Leopard, но даже во время сегодняшней встречи участников Контактной группы по обороне Украины на американской базе «Рамштайн» не было достигнуто консенсуса по данному вопросу.

Почему все последнее время Украина и ее союзники, обсуждая возможные поставки танков, говорят именно о немецких Leopard?

«Во-первых, Leopard 2 в Европе много - около 3 000 в разных странах. Во-вторых, они относительно просты в эксплуатации. Эти танки стоят на вооружении 13 европейских стран, а это значит, что в Европе достаточно и запчастей и боеприпасов к ним. В-третьих, Leopard был создан во времена холодной войны как соперник советского Т-90, которых и сейчас много в российской армии», - сказал корреспондент BBC Джеймс Уотерхауз.