Пентагон: Помощь Запада предназначена для наступления Киева

"Чтобы провести успешную наступательную операцию на тактическом и оперативном уровне, о чем в действительности мы тут и говорим про украинцев, надо не только иметь личный состав, но он еще должен быть подготовлен, обучен применению техники", - отметил Милли.

Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая на пресс-конференции по итогам встречи участников Контактной группы по обороне Украины на американской базе «Рамштайн».

По его словам, у Киева и Запада имеется "относительно короткое окно" возможности, чтобы попробовать добиться такой цели.

"Уверен ли я? Да, считаю, что этого можно добиться. Но думаю, что это будет представлять собой вызов", - сказал глава КНШ.

Однако он признал, что Киеву было бы очень сложно в этом году "военным путем вытеснить" российские силы со всех контролируемых Москвой территорий, которые Киев считает своими.

"Президент Байден, президент Украины и большинство европейских лидеров говорили, что эта война, вероятно, завершится за столом переговоров. С военной точки зрения, это очень трудная битва. Я по-прежнему считаю, что в этом году было бы очень сложно военным путем вытеснить российские силы с каждого дюйма оккупированной Россией территории Украины. Это не означает, что это не может произойти, не означает, что это не произойдет, но это было бы очень и очень сложно", - сказал он.

"Я действительно считаю, что в конечном итоге эта война закончится за каким-либо столом переговоров. Сроки будут определяться лидерами обеих стран - России и Украины", - добавил Милли.