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20 января посольством Азербайджана в России было организовано мероприятие, посвященное 33-й годовщине трагических событий 20 января 1990 года, сообщили haqqin.az в дипмиссии. Перед официальной частью мероприятия посол Полад Бюльбюльоглы, сотрудники посольства и представительства Фонда Гейдара Алиева в России, послы Турции, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, дипломаты посольств Пакистана, Израиля, Кыргызстана и других дипмиссий, аккредитованных в Москве, представители российской общественности, Азербайджанской Молодежной Организации России (АМОР) и диаспоры, возложив цветы к барельефу Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, установленного в здании посольства, и к баннеру, посвященному жертвам январской трагедии 1990 года, почтили память жертв.

Полад Бюльбюльоглы отметил, что 33 года назад в Баку разыгралась жуткая трагедия. «Сегодняшнему поколению трудно представить, допустить мысль о том, что государство давит своих граждан танками, стреляет по безоружным людям, уничтожает мирных жителей мирного города. Данные события являются преступлением против человечности», - сказал он.

Было особо было подчеркнуто, что тогдашнее руководство СССР во главе с Михаилом Горбачевым теряло управление над огромной страной, вследствие чего произошли трагические события в Казахстане, Литве и Грузии. Но самое жестокое из них произошло в Баку. За одну ночь погибло около 200 человек, было много раненых и пропавших без вести. Посол также отметил, что пройдет много лет, но азербайджанский народ всегда будет помнить и чтить память шехидов. Эта трагедия является серьезным уроком не только для азербайджанского народа, но и для всего человечества.

Посол рассказал участникам мероприятия о том, что 21 января 1990 года Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев вместе с членами своей семьи приехал в здание, где сегодня расположено посольство, и жестко осудил трагические события, произошедшие в Баку, дал им политическую оценку и потребовал наказать всех виновных. Данный шаг Гейдара Алиева требовал большого мужества и смелости, так как при существующем тогда в СССР режиме было опасно открыто заявлять на всю страну о случившемся, обвинять руководство страны во главе с Горбачевым. Тогда никто представить себе не мог, что Советский Союз развалится, и Гейдар Алиев станет руководителем независимого Азербайджана. В тот день Гейдар Алиев выполнил свой гражданский долг, долг азербайджанца и тем самым прорвал информационную блокаду, в которой тогда находился Азербайджан.

Посол отметил, что события 20 января 1990 года происходили на фоне территориальных притязаний Армении к Азербайджану. Начиная с 1986-87 гг. началась планомерная насильственная депортация азербайджанцев, проживающих в большом количестве в Армении. Данный процесс также вызывал недовольство нашего населения. С 1988-89 гг., после открытых территориальных притязаний Армении к Азербайджану, сепаратизм, который проявился в Карабахе, также оказали свое негативное влияние на январские события 1990 года. Бюльбюльоглы подчеркнул, что для всех азербайджанцев утешением того, что наши шехиды отдали свои жизни не зря, является наша Победа. Сегодня Азербайджан – страна-победитель. Она освободила оккупированные территории силой своего оружия, силой духа своей армии и своего главнокомандующего, президента Ильхама Алиева. Весь азербайджанский народ объединился вокруг своего президента, вокруг нашей доблестной армии и в течение 44 дней враг был изгнан с наших земель.

Подытоживая свое выступление, посол сказал, что люди, жестоко убитые 20 января 1990 года, отдали свои жизни за будущую свободу, независимость своей Родины, и азербайджанский народ никогда их не забудет. Они такие же шехиды, как и шехиды Отечественной войны.