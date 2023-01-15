Турцию обстреляли ракетами из Сирии
Боевики террористической организации YPG/PKK подвергли ракетному обстрелу район Килис в одноименной провинции на юго-востоке Турции недалеко от границы с Сирией, сообщает Anadolu.
Боевики выпустили 6 снарядов с севера Сирии. Ракеты упали на пустующей территории близ КПП «Онджюпар».
Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Силы безопасности усилили меры безопасности в регионе. По установленным объектам террористов нанесены удары.
Саваш Кутай, один из водителей грузовиков у КПП, рассказал агентству, что слышал звуки взрывов, находясь в приграничной зоне.
«Звуки у КПП были слышны со всех сторон. Мы также видели клубы дыма», - сказал он.