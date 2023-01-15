Джейхун Наджафов, собкор 21:23

Пятый месяц в Иране продолжаются антиправительственные протесты и столкновения демонстрантов с отрядами полувоенной организации «Басидж». В последние дни массовые манифестации прошли в Гюлестане, Тегеране, Бушехре, Реште, Мешхеде, Иламе и других городах страны. В 40-й день траура по казненному участнику одной из манифестаций, 23-летнему Мохсену Шекари, на площадь Хафтауз в Тегеране вышли сотни демонстрантов, скандировавших "Смерть диктатору!".

Иран кипит: от Курдистана до Тегерана Организаторам акции удалось сбить с толку силы безопасности, объявив местом сбора участников акции протеста площадь Бехешт-Захра, куда полиция и силы «Басидж» подтянули крупные силы, а на самом деле заполнив демонстрантами площадь Хафтауз и еще восемь районов иранской столицы. Прибывшие на площадь Хафтауз с опозданием силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ и дубинки. В стычке с полицией несколько протестующих получили ранения. Напомним, что революционный суд Ирана признал Мохсена Шекари виновным во «вражде против Бога» и приговорил его к смертной казни через повешение. Приговор был приведен в исполнение во внутреннем дворе тегеранской тюрьмы. Организация Amnesty International назвала процесс над молодым иранцем «маскарадом». «Мы в ужасе от того, что иранские власти казнили Мохсена Шекари всего через три недели после того, как он был осужден и приговорен к смертной казни в ходе фиктивного процесса, на котором были нарушены элементарные правила объективного судебного разбирательства», - заявила Диана Элтахави, заместитель директора Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке.

В городе Сенендедж траурная процессия по убитому басиджистами Хоману Абдоллахиану переросла в бурную антиправительственную манифестацию, участники которой скандировали лозунги «От Курдистана до Тегерана», «Смерть диктатору», «Свобода», «Смерть кровавому исламскому режиму» и др. По всему Ирану продолжают жечь билборды с изображениями Али Хаменеи и Касема Сулеймани, а жители священного для иранских шиитов города Кум поджигают автомобили священнослужителей. Все чаще в иранских городах проходят акции протеста, в ходе которых стены правительственных зданий и жилых домов покрываются антиправительственными лозунгами и граффити. Для Ирана эта форма протеста имеет символическое значение, ведь именно с антимонархических граффити в 1978-1979 годах прошлого века начались массовые протесты, приведшие в итоге к отречению шаха и исламской революции. К слову, про тех, кто писал тогда на стенах домов «Смерть монархии», издано немало книг и сняты фильмы. Интересно, что первые граффити против Резы Пехлеви появились в Ардебиле. И вот теперь со стен зданий этого азербайджанского города бросаются в глаза гигантские антиправительственные антиклерикальные лозунги, а также обращенные к народу Ирана призывы оказать поддержку оппозиционным активистам.

Закрыты школы, банки, общежития

По данным международных правозащитных организаций, за время акций протестов в Иране были убиты силовиками 524 демонстранта, в том числе больше семидесяти детей. Арестовано 19.545 человек, из которых 168 демонстрантов моложе восемнадцати лет. Различные приговоры были вынесены в отношении 725 лиц, 106 участников демонстраций протеста приговорены к смертной казни, четверо из них уже казнены. Тем временем, на фоне непрекращающихся политических протестов Иран все глубже погружается в пучину тяжелейшего энергетического кризиса. Из-за проблем со снабжением газом, которые усугубили наступившие холода, в пятнадцати провинциях страны закрыты школы, банки, муниципалитеты, административные учреждения… По решению муниципалитета Тегерана на три дня полностью прекращена работа государственных учреждений, вузов и школ. Такое же решение, но на неопределенный срок, принято администрациями провинций Восточный Азербайджан, Занджан, Хамадан, Казвин и др. В целях экономии газа власти закрыли все студенческие общежития в провинции Хорасан-Резави, а студентов отправили домой. В Ширазе и ряде других провинций закрыты станции по продаже сжиженного газа. По официальным данным, подача газа прекращена на больше чем тысячу предприятий нефтехимической и сталелитейной отраслей, цементные заводы, электростанции, другие промышленные предприятия. Жители многих городов проводят стихийные пикеты перед городскими властями с требованием восстановить подачу газа. Как сообщил haqqın.az иранский политолог Таха Кермани, специалисты прогнозировали наступивший энергетический коллапс еще год назад.

Как выясняется, власти прекратили подачу газа не только в промышленный сектор, но и в дома иранцев. Создавшаяся ситуация привела к огромной нагрузке на электросети, что, в свою очередь, приводит к бесконечным авариям в электрораспределительной системе, которая из-за изношенности и моральной устарелости также находится в ужасающем техническом состоянии. В результате, международные санкции и бездарная энергетическая политика властей поставили энергетическую сферу Ирана на грань полного краха. Только ежедневные потери газа, вызванные катастрофическим состоянием газораспределительной сети, составляют суточное потребление газа всей Турцией! Не говоря уже о том, что экономика Турции несравнимо мощнее иранской и, естественно, газа потребляет намного больше. «После исламской революции инвестиции в газодобывающую сферу Ирана практически не привлекались, - говорит Таха Кермани. - Из-за устаревших техники и технологии газодобычи производительность иранских месторождений крайне низка, а на разработку новых месторождений нет денег. Все оборудование и техника в газодобывающей сфере настолько устарели, что удивительно, как все это вообще работает!..». Обыкновенная агония Иранский политолог отмечает, что когда из-за дефицита газа встали одна за другой тепловые электростанции, власти дали команду производить электроэнергию из мазута.