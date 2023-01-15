Хаменеи придавила революция и задавил энергоколлапс наши заметки
Пятый месяц в Иране продолжаются антиправительственные протесты и столкновения демонстрантов с отрядами полувоенной организации «Басидж». В последние дни массовые манифестации прошли в Гюлестане, Тегеране, Бушехре, Реште, Мешхеде, Иламе и других городах страны.
В 40-й день траура по казненному участнику одной из манифестаций, 23-летнему Мохсену Шекари, на площадь Хафтауз в Тегеране вышли сотни демонстрантов, скандировавших "Смерть диктатору!".
Иран кипит: от Курдистана до Тегерана
Организаторам акции удалось сбить с толку силы безопасности, объявив местом сбора участников акции протеста площадь Бехешт-Захра, куда полиция и силы «Басидж» подтянули крупные силы, а на самом деле заполнив демонстрантами площадь Хафтауз и еще восемь районов иранской столицы.
Прибывшие на площадь Хафтауз с опозданием силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ и дубинки. В стычке с полицией несколько протестующих получили ранения.
Напомним, что революционный суд Ирана признал Мохсена Шекари виновным во «вражде против Бога» и приговорил его к смертной казни через повешение. Приговор был приведен в исполнение во внутреннем дворе тегеранской тюрьмы.
Организация Amnesty International назвала процесс над молодым иранцем «маскарадом».
«Мы в ужасе от того, что иранские власти казнили Мохсена Шекари всего через три недели после того, как он был осужден и приговорен к смертной казни в ходе фиктивного процесса, на котором были нарушены элементарные правила объективного судебного разбирательства», - заявила Диана Элтахави, заместитель директора Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке.
В городе Сенендедж траурная процессия по убитому басиджистами Хоману Абдоллахиану переросла в бурную антиправительственную манифестацию, участники которой скандировали лозунги «От Курдистана до Тегерана», «Смерть диктатору», «Свобода», «Смерть кровавому исламскому режиму» и др.
По всему Ирану продолжают жечь билборды с изображениями Али Хаменеи и Касема Сулеймани, а жители священного для иранских шиитов города Кум поджигают автомобили священнослужителей.
Все чаще в иранских городах проходят акции протеста, в ходе которых стены правительственных зданий и жилых домов покрываются антиправительственными лозунгами и граффити. Для Ирана эта форма протеста имеет символическое значение, ведь именно с антимонархических граффити в 1978-1979 годах прошлого века начались массовые протесты, приведшие в итоге к отречению шаха и исламской революции.
К слову, про тех, кто писал тогда на стенах домов «Смерть монархии», издано немало книг и сняты фильмы. Интересно, что первые граффити против Резы Пехлеви появились в Ардебиле. И вот теперь со стен зданий этого азербайджанского города бросаются в глаза гигантские антиправительственные антиклерикальные лозунги, а также обращенные к народу Ирана призывы оказать поддержку оппозиционным активистам.
Закрыты школы, банки, общежития
По данным международных правозащитных организаций, за время акций протестов в Иране были убиты силовиками 524 демонстранта, в том числе больше семидесяти детей. Арестовано 19.545 человек, из которых 168 демонстрантов моложе восемнадцати лет. Различные приговоры были вынесены в отношении 725 лиц, 106 участников демонстраций протеста приговорены к смертной казни, четверо из них уже казнены.
Тем временем, на фоне непрекращающихся политических протестов Иран все глубже погружается в пучину тяжелейшего энергетического кризиса. Из-за проблем со снабжением газом, которые усугубили наступившие холода, в пятнадцати провинциях страны закрыты школы, банки, муниципалитеты, административные учреждения…
По решению муниципалитета Тегерана на три дня полностью прекращена работа государственных учреждений, вузов и школ. Такое же решение, но на неопределенный срок, принято администрациями провинций Восточный Азербайджан, Занджан, Хамадан, Казвин и др. В целях экономии газа власти закрыли все студенческие общежития в провинции Хорасан-Резави, а студентов отправили домой. В Ширазе и ряде других провинций закрыты станции по продаже сжиженного газа.
По официальным данным, подача газа прекращена на больше чем тысячу предприятий нефтехимической и сталелитейной отраслей, цементные заводы, электростанции, другие промышленные предприятия. Жители многих городов проводят стихийные пикеты перед городскими властями с требованием восстановить подачу газа.
Как сообщил haqqın.az иранский политолог Таха Кермани, специалисты прогнозировали наступивший энергетический коллапс еще год назад.
Как выясняется, власти прекратили подачу газа не только в промышленный сектор, но и в дома иранцев. Создавшаяся ситуация привела к огромной нагрузке на электросети, что, в свою очередь, приводит к бесконечным авариям в электрораспределительной системе, которая из-за изношенности и моральной устарелости также находится в ужасающем техническом состоянии. В результате, международные санкции и бездарная энергетическая политика властей поставили энергетическую сферу Ирана на грань полного краха. Только ежедневные потери газа, вызванные катастрофическим состоянием газораспределительной сети, составляют суточное потребление газа всей Турцией! Не говоря уже о том, что экономика Турции несравнимо мощнее иранской и, естественно, газа потребляет намного больше.
«После исламской революции инвестиции в газодобывающую сферу Ирана практически не привлекались, - говорит Таха Кермани. - Из-за устаревших техники и технологии газодобычи производительность иранских месторождений крайне низка, а на разработку новых месторождений нет денег. Все оборудование и техника в газодобывающей сфере настолько устарели, что удивительно, как все это вообще работает!..».
Обыкновенная агония
Иранский политолог отмечает, что когда из-за дефицита газа встали одна за другой тепловые электростанции, власти дали команду производить электроэнергию из мазута.
«Но и тут их подстерегала тупиковая ситуация, - говорит Кермани. - Выработка электроэнергии из мазута считается одним из наиболее вредных для экологии производств. Но еще ужаснее, когда эта энергия вырабатывается на устаревшем оборудовании иранских ТЭЦ. В результате, густой смог навис даже над Тебризом, в котором никогда не было проблем с выбросами в атмосферу. Уже несколько раз, когда загрязнение вредными веществами, выделенными в результате работающих на мазуте ТЭЦ, доходило до критического уровня, мэрия Тебриза закрывала школы и детские учреждения».
Энергетический кризис, безусловно, усилил социальный фактор продолжающейся в стране антитеократической революции.
«Из-за прекращения подачи газа и перебоев с электричеством людям стало нечем отапливать дома и готовить еду, - отмечает политолог. - Традиций обогревать дома с помощью теплоизоляции или использовать уголь у иранцев нет. В результате, каждый выходит из ситуации, как может».
На протяжение десятилетий иранские власти устанавливали в дни Рамадана в городах палатки, куда люди приносили продукты питания, которые затем распределялись среди малоимущих семей.
«Теперь же власти второй по запасам природного газа страны в мире устанавливают в городах все те же палатки, вот только малоимущим там выдают… дрова, - говорит Кермани. - Несколько поленьев, чтобы люди могли приготовить еду и не замерзнуть».
По мнению политолога, у властей Ирана нет даже намека на выход из постигшего страну энергетического кризиса. Поскольку у страны сегодня нет ни технологий, ни инвестиций, ни возможностей хоть как-то ослабить кризис, ужесточающийся с каждым днем.
В медицине такая ситуация называется «агонией».