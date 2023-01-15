Жители Северной Кореи оказались на пороге страшнейшего голода

Северная Корея переживает худший с 1990-х годов период: в стране сильнейшие проблемы с продовольственной безопасностью, часть населения сталкивается с проблемами из-за последствий COVID-19 и ростом цен на продукты, пишет издание Upi.

В отчете, на который ссылаются журналисты, проанализированы данные из таких источников, как Всемирная продовольственная программа ООН, Министерство сельского хозяйства США и информация независимого новостного издания Daily NK.

Одной из причин того, что население КНДР оказалось на пороге страшнейшего за 33 года голода - неумелая экономическая политика правительства, считает издание.