Самый титулованный футболист обвиняется в насилии

Трехкратный победитель Лиги чемпионов бразильский футболист Дани Алвес, которого заподозрили в сексуальном насилии, помещен под стражу на время расследования дела, говорится в сообщении пресс-службы Высшего суда Каталонии.

"Судья согласился на временное заключение под стражу без залога в связи с открытым делом по подозрению в сексуальном насилии", - отмечается в сообщении.

Суд начал следственные действия по делу о предполагаемом сексуальном насилии, якобы совершенном Алвесом в отношении женщины на дискотеке в Барселоне в конце декабря 2022 года. Бразилец был задержан в пятницу и дал показания перед судом. Футболист и его окружение отвергают все обвинения.