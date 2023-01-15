Самый титулованный футболист обвиняется в насилии
Трехкратный победитель Лиги чемпионов бразильский футболист Дани Алвес, которого заподозрили в сексуальном насилии, помещен под стражу на время расследования дела, говорится в сообщении пресс-службы Высшего суда Каталонии.
"Судья согласился на временное заключение под стражу без залога в связи с открытым делом по подозрению в сексуальном насилии", - отмечается в сообщении.
Суд начал следственные действия по делу о предполагаемом сексуальном насилии, якобы совершенном Алвесом в отношении женщины на дискотеке в Барселоне в конце декабря 2022 года. Бразилец был задержан в пятницу и дал показания перед судом. Футболист и его окружение отвергают все обвинения.
Алвесу 39 лет, с июля 2022 года он выступает за мексиканский клуб "Пумас".
Ранее он играл за бразильские "Баию" и "Сан-Паулу", итальянский "Ювентус", французский ПСЖ, испанские "Севилью" и "Барселону".
Защитник является самым титулованным футболистом в истории, в его активе 43 трофея. Алвес становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды - в Кубке УЕФА, трижды - в Суперкубке УЕФА. В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019), а также стал олимпийским чемпионом (2021).