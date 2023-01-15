Сенаторы США за скорейшую передачу Украине танков и систем ATACMS

"Я говорю немцам, пожалуйста, отправьте танки Украине. Им нужны танки. Это в ваших интересах, чтобы Путин проиграл. Администрации Байдена я говорю: предоставьте танки Украине, чтобы другие страны брали с нас пример", - сказал сенатор Грэм.

Выступая на пресс-конференции в Киеве, сенаторы подтвердили непоколебимую двухпартийную поддержку народа Украины со стороны США в борьбе за свободу и призвали обеспечить украинские войска всем необходимым для победы вооружением.

Сенаторы США Линдси Грэм (Республиканская партия), Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус (Демократическая партия), которые находятся с визитом в Киеве, призвали союзников обеспечить Украину необходимым для противостояния российской агрессии вооружением, в частности, танками и ракетными комплексами дальнего радиуса поражения ATACMS.

Кроме того, по его словам, вернувшись в Вашингтон, они приложат усилия на признание ЧВК “Вагнер” террористической организацией.

Грэм также заверил, что сенаторы будут работать над усилением военной и финансовой поддержки Украины: "Это означает больше систем Patriot, больше танков, систем ATACMS".

В свою очередь, сенатор Уайтхаус подчеркнул, что нужно прекратить "разборки о том, кто и когда дает танки, и отправить все, что необходимо".

"То ли это танки, то ли ATACMS, то ли самолеты. Все, что нужно для достижения цели, должно быть предоставлено. И это срочно, потому что время играет не в нашу пользу", - призвал сенатор.

Он также подчеркнул, что россияне не останавливаются, укрепляют войска и перегруппировываются, чтобы атаковать Украину с новой силой.

Уайтхаус отметил, что "сейчас происходит переломный момент", назвав это "временем максимальной опасности и огромных возможностей".

"РФ находится на грани контратаки. И это возможность для США предотвратить контратаку и дать возможность Украине победить. Именно победить - это единственная альтернатива. И американским выборам я хочу заявить: сегодня это Украина, завтра будет Америка, если мы не остановим Путина", - заявил он.

Сенатор выразили уверенность, что президент РФ Владимир Путин не остановится и будет двигаться дальше, и может в дальнейшем напасть на страну-члена НАТО.

"Мы не можем отправить свои войска в Украину, но мы обязаны предоставить все необходимое вооружение, которое бы мы предоставили своим солдатам здесь", - подчеркнул Уайтхаус.