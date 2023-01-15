МИД Турции вызвал посла Швеции

Посол Швеции в Анкаре вызван в МИД Турции в связи с намеченной на 21 января в Стокгольме демонстрацией сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией, сообщил российским СМИ источник в МИД Турции.

"Было заявлено, что связанные с РПК круги объявили о проведении завтра демонстрации в центре Стокгольма и что разрешение пропагандистской деятельности террористических организаций и их сторонников является явным нарушением трехстороннего соглашения (между Турцией, Швецией и Финляндией)", - сообщил он.