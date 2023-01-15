Генерал о возможности всеобщей мобилизации в России

По его словам, в этом случае никаких отсрочек ни для кого не будет.

Если вдруг боевые действия выйдут за пределы Украины, в России могут объявить уже не частичную, а всеобщую мобилизацию, заявил депутат Госдумы генерал армии Виктор Соболев.

«Если вдруг военно-политическая обстановка будет складываться не в нашу пользу, а театр боевых действий расширит свои рамки за пределы Украины, допустим, на Польшу и Прибалтику, то у нас уже будет не частичная, а всеобщая мобилизация. И уж тогда никто не будет смотреть, у кого сколько детей и все остальное, «поедем все». Но пока на повестке этот вопрос не стоит, и в 2023 году однозначно стоять не будет», - заявил Соболев.

Он также добавил, что на данный момент частичная мобилизация завершена, и второй ее волны «абсолютно точно не будет».

«У нас элементарно нет базы мобилизационного развертывания», - резюмировал генерал.