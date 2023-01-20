США признают ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией

«На следующей неделе мы также введем дополнительные санкции против ЧВК «Вагнер» и его сети поддержки на нескольких континентах. Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет компания, в том числе в связи с ее продолжающейся серьезной преступной деятельностью», - рассказал на условиях анонимности чиновник агентству Reuters.

Соединенные Штаты на следующей неделе введут новые санкции против ЧВК «Вагнер», а Минфин США включит ее в список международных преступных организаций.

В Белом доме также подтверждают данное заявление.

Также сообщается, что включение ЧВК в списки преступных организаций позволит Вашингтону заморозить все активы компании в стране. Американцам, в свою очередь, будет введен запрет на оказание «Вагнеру» каких-либо услуг.

Ранее стало известно о том, что США планируют противодействовать деятельности ЧВК «Вагнер» вплоть до ликвидации организации. Согласно заявлению советника Госдепартамента Дерека Шолле, деятельность компании вызывает в Белом доме беспокойство. Также американцы выразили свои опасения в связи с растущей активностью ЧВК по всему миру.