Зеленский: Сегодняшний «Рамштайн» укрепит нашу устойчивость

«Сегодня день «Рамштайна» и оборонных новостей для Украины, которые неделю за неделей приносит наш дипломатический марафон… В целом можно подытожить, что сегодняшний «Рамштайн» укрепит нашу устойчивость. Партнеры принципиальны в своем отношении: они будут поддерживать Украину, сколько это необходимо для нашей победы», - заявил Зеленский в вечернем видеообращении в пятницу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что состоявшаяся 20 января в Германии встреча участников Контактной группы по предоставлению Киеву военной помощи укрепит устойчивость страны.

По словам президента, удалось существенно усилить украинский «артиллерийский кулак» пушками и снарядами, есть также хорошие результаты относительно бронетехники. В частности, арсенал пополнился несколькими сотнями боевых машин.

Кроме того, отметил Зеленский, достигнуты значительные результаты по ракетам для РСЗО.

В то же время, по его словам, Украине еще придется побороться за поставку современных танков, но ежедневно Украина делает сильнее очевидность безальтернативности того, что решение по танкам должно быть принято.

Он поблагодарил всех партнеров, которые четко поддержали украинскую позицию в состоявшихся дискуссиях.