ЧВК «Вагнер» финансирует бои в Украине за счет рудника в ЦАР Politico
За последний год ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина значительно расширила свою деятельность в Центральноафриканской Республике, пишет Politico.
По данным издания, группировка может увеличить свою прибыль от добычи полезных ископаемых в стране до $1 млрд. Полученные средства ЧВК тратит на финансирование боевых действий в Украине, указывает газета.
Politico ссылается на «западное официальное лицо» и «дипломатическую телеграмму», в которой говорится о деятельности ЧВК «Вагнер» в ЦАР. По данным издания, в последний год эта деятельность была значительно расширена и стала более прибыльной, а прибыль от нее идет на покупку оружия для войны в Украине и оплату деятельности контрактников ЧВК.
В частности, группировка расширяет добычу на золотом руднике Ндассима. Из некогда кустарной шахты ЧВК сделала там огромный комплекс с 8 производственными зонами. Группа работает там от лица зарегистрированной на Мадагаскаре компании.
По оценке источников издания, компания Пригожина готовит рудник Ндассима для долгосрочной эксплуатации: шахту укрепили, на переправах через реки построили мосты, а также установили зенитные орудия на грузовиках.
«Эти новые усилия, которые они предпринимают, указывают на долгосрочные планы в отношении рудника, - сказала изданию замдиректора проекта «Транснациональные угрозы» американского Центра стратегических и международных исследований Катрина Докси. - Тот факт, что они расширяют добычу полезных ископаемых, строят эти долгосрочные планы, думаю, действительно указывает на то, насколько они сблизились с местными военными и какое влияние оказывают на правительство ЦАР».
Связь с властями доказывает и еще один факт: ЦАР запретила миротворцам ООН запускать беспилотники над месторождением. Несколько дронов были обстреляны армией республики. Официальные лица США считают, что ЧВК «Вагнер» получает «политический контроль в стране».
Кроме того, в 2020 году ЧВК направила бойцов на рудник Ндассима, а в 2021 году группировку обвиняли в том, что она «без суда и следствия казнила повстанцев и людей, живущих в этом районе, чтобы выгнать их из их домов для дальнейшей разработки шахты».