За последний год ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина значительно расширила свою деятельность в Центральноафриканской Республике, пишет Politico.

По данным издания, группировка может увеличить свою прибыль от добычи полезных ископаемых в стране до $1 млрд. Полученные средства ЧВК тратит на финансирование боевых действий в Украине, указывает газета.

Politico ссылается на «западное официальное лицо» и «дипломатическую телеграмму», в которой говорится о деятельности ЧВК «Вагнер» в ЦАР. По данным издания, в последний год эта деятельность была значительно расширена и стала более прибыльной, а прибыль от нее идет на покупку оружия для войны в Украине и оплату деятельности контрактников ЧВК.

В частности, группировка расширяет добычу на золотом руднике Ндассима. Из некогда кустарной шахты ЧВК сделала там огромный комплекс с 8 производственными зонами. Группа работает там от лица зарегистрированной на Мадагаскаре компании.