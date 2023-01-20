Белый дом о Бахмуте, Соледаре и украинцах

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что российские силы добились "постепенного прогресса" под Бахмутом и в Соледаре, но утверждает, что это не меняет стратегической ситуации.

"Я скажу, как говорил и раньше, что они достигли постепенного прогресса в обоих этих районах", - сказал он на брифинге.

При этом Кирби добавил, что США продолжают считать "эти города спорными", а также что якобы прогресс был достигнут "экстраординарной ценой".

"Но даже если они добьются успеха в Бахмуте и Соледаре, это не изменит стратегическую динамику на поле боя, это не приведет к тому, что украинцы станут проигрывать", - сказал Кирби.