«Разборка кланов» – Пригожин о признании ЧВК «Вагнер» преступной организацией

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на информацию о том, что Соединенные Штаты на следующей неделе введут новые санкции против ЧВК, а Минфин США включит ее в список международных преступных организаций.

«Наконец-то теперь ЧВК «Вагнер» и американцы - коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть «разборка преступных кланов», - ответил Пригожин на соответствующий запрос агентства Reuters.