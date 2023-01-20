Кремль поручил готовить Москву к атакам украинских дронов Bloomberg
Кремль поручил защитить Москву от возможных атак украинских дронов, после того как они нанесли удары по авиабазам стратегической ядерной авиации за сотни километров от границы.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
"В связи с этим на крышах административных зданий и рядом с государственными объектами было решено разместить дополнительные комплексы ПВО", - отмечает издание.
По словам источника Bloomberg, они потребовались, чтобы усилить уже существующую противоракетную оборону столицы.
В середине ноября укрепить противовоздушную оборону центральной России поручил секретарь Совбеза Николай Патрушев. Он отмечал, что усиленное прикрытие нужно критически важным и потенциально опасным объектам, а также местам массового скопления людей.
"Перед размещением ПВО власти Москвы провели ревизию бомбоубежищ, целью которой было удостовериться, что объекты гражданской обороны готовы на случай возможных ударов", - указывает издание.