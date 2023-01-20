Кремль поручил защитить Москву от возможных атак украинских дронов, после того как они нанесли удары по авиабазам стратегической ядерной авиации за сотни километров от границы.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"В связи с этим на крышах административных зданий и рядом с государственными объектами было решено разместить дополнительные комплексы ПВО", - отмечает издание.