Британскому премьеру выписали штраф
Премьер-министру Великобритании Риши Сунаку выписали штраф за то, что он ехал на пассажирском сиденье, не пристегнув ремень безопасности.
Об этом говорится в сообщении, распространенном полицией графства Ланкашир, расположенного на северо-западе Англии.
Полиция Британии пообещала изучить видео, где премьер не использует ремень безопасности.
"После появления в социальных сетях видео, показывающего, как человек не использует ремень безопасности, будучи пассажиром находящейся в движении машины в Ланкашире, мы сегодня, 20 января, направили 42-летнему мужчине из Лондона условное предложение оплаты штрафа", - сказано в сообщении.
Такая формулировка означает, что лицо, которому выписан штраф, может или оспорить его, или, признав вину, оплатить штраф, после чего инцидент будет исчерпан. Имя человека по традиции не приводится, однако все данные указывают на то, что речь идет именно о главе правительства.
В четверг во время посещения Ланкашира Сунак записал для соцсетей видеоролик, объявляя об увеличении инвестиций в экономику региона. На видео он появляется не пристегнутым на заднем сиденье автомобиля во время движения.
Позже представитель главы правительства принес от его имени извинения. "Это было одноразовое ошибочное решение. Премьер-министр отстегнул ремень, чтобы записать небольшое видеосообщение. Он полностью признает, что это было ошибкой, и приносит за нее свои извинения", - заявил он.
После того как штраф был выписан, в канцелярии премьера сообщили, что Сунак оплатит его. "Он, конечно, выполнит условия выписанного штрафа", - сказал представитель главы правительства, слова которого приводит телеканал Sky News.
Размер штрафа в сообщении полиции не указан. Водителю или пассажиру в Великобритании грозит штраф от 100 до 500 евро, если он при наличии ремня безопасности не пристегнут во время движения. Исключения из правила касаются только полицейских, пожарных и спасателей. Верхняя планка обычно применятся в том случае, когда дело доходит до суда.
Сунак стал вторым в истории премьер-министром, который был оштрафован во время нахождения у власти. Первым был Борис Джонсон (2019-2022). Ему штраф был выписан за участие в вечеринках с алкоголем, которые проходили в резиденции премьер-министра в разгар пандемии, несмотря на коронавирусные ограничения. За то же самое нарушение штраф был выписан и Сунаку, который на тот момент занимал должность министра финансов.