Британскому премьеру выписали штраф

Премьер-министру Великобритании Риши Сунаку выписали штраф за то, что он ехал на пассажирском сиденье, не пристегнув ремень безопасности.

Об этом говорится в сообщении, распространенном полицией графства Ланкашир, расположенного на северо-западе Англии.

Полиция Британии пообещала изучить видео, где премьер не использует ремень безопасности.

"После появления в социальных сетях видео, показывающего, как человек не использует ремень безопасности, будучи пассажиром находящейся в движении машины в Ланкашире, мы сегодня, 20 января, направили 42-летнему мужчине из Лондона условное предложение оплаты штрафа", - сказано в сообщении.

Такая формулировка означает, что лицо, которому выписан штраф, может или оспорить его, или, признав вину, оплатить штраф, после чего инцидент будет исчерпан. Имя человека по традиции не приводится, однако все данные указывают на то, что речь идет именно о главе правительства.