Байден пройдет медосмотр

Президент США Джо Байден пройдет регулярный медицинский осмотр до конца текущего месяца, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы сделаем то же самое, что в прошлый раз, в 2021 году, когда мы в полной мере прозрачно представили данные о его медосмотре", - сказала Жан-Пьер.

В ноябре Байден, которому в 2022 году исполнилось 80 лет, заявил, что намерен завершить прохождение регулярного медицинского осмотра до конца 2022 года.