Эльнур Мамедов, отдел экономики 00:05

Проходящий через Азербайджан средний, или, как его иногда называют, «срединный» коридор и ранее привлекал внимание специалистов в качестве важной международной транспортной артерии. Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев трансформировал этот вопрос в одну из стержневых проблем для рассмотрения участниками Всемирного экономического форума в Давосе. Выступая на панельном заседании по теме «Евразийский Средний коридор: от дороги к магистрали», глава государства подчеркнул, что Азербайджан поддерживает добрососедские отношения как с Грузией и Турцией на западе, так и со странами Центральной Азии – на востоке.

«В качестве естественного географического моста, Азербайджан вложил за последние годы крупные инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры, - сообщил президент Алиев участникам форума. – В результате, фактически, все необходимые инфраструктурные объекты в нашей стране готовы принимать больше грузов. Чем могут воспользоваться как наши западные, так и восточные партнеры…» Добавим, что последняя ремарка президента Алиева была в большей степени обращена к европейской аудитории. Как известно, еще недавно маршрут «Восток-Запад», пролегавший через территорию Российской Федерации, считался чуть ли не всецело китайским направлением. Однако заявление азербайджанского лидера стало своего рода призывом к европейцам подумать о перспективах полномасштабных перевозок грузов через Азербайджан не только с Востока на Запад, но и в обратном направлении – с Запада на Восток. Именно так, в ходе обсуждения на панели «Евразийский Средний коридор: от дороги к магистрали» перспектив одного из важнейших глобальных маршрутов, президент Ильхам Алиев обозначил приоритет своей страны. Из чего лидеры ряда европейских государств и крупнейших компаний мира, безусловно, сделают выводы. Не секрет, что президент Ильхам Алиев и раньше считал, что доходы Азербайджана от транзита могут, в конечном счете, превзойти нефтяные доходы страны. И хотя многие эксперты отказывались верить в корректность данного прогноза – уж слишком привлекательной и незаменимой казалась «нефтяная игла», на поверку стратегия азербайджанского лидера оказалась не только реалистичной, но и выверенной.

Тем не менее, сегодня лидер страны уже по-новому рассматривает растущие доходы от транзита. По его словам, с позиции сегодняшних реалий стратегия превращения Азербайджана в транзитную страну остается неизменной. Однако еще более важными для государства являются создание рабочих мест и наращивание местного производства, для чего ведется масштабная и целенаправленная работа над диверсификацией национальной экономики. В то же время, увеличение объема перевозок позволит Баку не только диверсифицировать экспорт, но и экспортировать свои услуги. А географическое расположение страны одновременно и на «Среднем коридоре», и на маршруте «Север-Юг» создает для развития бизнеса в Азербайджане дополнительные возможности. С последним выводом не поспоришь, ведь любая дорога, как известно, привлекает к себе внимание предпринимателей. Достаточно вспомнить, как еще недавно, прокладывая автотрассу Баку-Гянджа, строители обходили по понятным причинам десятки городов и сел. Но вначале предприниматели ближайших населенных пунктов открыли вдоль этой дороги десятки кафе, чайных, мастерских, магазинов, АЗС... А вскоре и их семьи переселились в эти места, понастроив дома по обе стороны дороги. На естественное возражение грузоперевозчиков о том, что все дороги через Азербайджан с запада на восток и обратно упираются в естественное препятствие в виде Каспийского моря, президент Ильхам Алиев ответил исчерпывающим аргументом - пропускная способность Бакинского международного морского порта, составляющая на данный момент 15 миллионов тонн грузов в год, будет расширена до 25 миллионов. Более того, поскольку из-за проблем транспортировки по традиционным маршрутам ожидается рост потока грузов, на эти цели государство уже выделило соответствующий бюджет. А в скором времени рядом с портом Баку состоится торжественное открытие свободной от налогообложения зоны. Это будет своего рода Дубай на Каспии, который станет новым производственным центром и, одновременно, центром притяжения внутренних и зарубежных инвестиций.