Нидерланды передадут Украине две установки Patriot и ракеты

"Нидерланды направят Украине элементы комплексов ПВО Patriot. Речь идет о двух пусковых установках и ракетах", - отмечается в сообщении.

Власти Нидерландов приняли решение передать Украине две пусковые установки комплексов ПВО Patriot и ракеты для них, говорится в сообщении Министерства обороны страны.

Кроме того, Нидерланды помогут Киеву в обучении украинских военных применению данного типа вооружений. В ведомстве добавили, что работа по передаче Украине установок будет вестись вместе с Германией и США.

Нидерланды также собираются закупить у Чехии 100 автомобилей с зенитными пулеметами, которые станут еще одной частью военной поддержки.

Министр обороны страны Кайса Оллонгрен в своем письме парламенту заявила, что поставки вооружения станут значительными для государства, однако приемлемыми.