США советуют Киеву вывести войска из Бахмута

По словам чиновника, который пожелал остаться анонимным, в ситуации с Бахмутом время на стороне России, имеющей больше артиллерийских ресурсов и военных.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что США рекомендуют Украине вывести силы из Бахмута для подготовки к наступлению на юге страны, сообщает AFP.

«США советуют Украине вывести эти силы для того, чтобы пройти переоснащение и присоединиться к программам под руководством США, направленным на формирование хорошо вооруженных сил, способных начать наступление на юге», - сказано в сообщении.

Чиновник также отметил, что для обучения нужно время, поэтому украинская сторона должна рассмотреть возможность «обмена» Бахмута на подготовку. Он считает, что у Киева может не хватить ресурсов и для ведения боевых действий в городе, и для подготовки к наступлению.