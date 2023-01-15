США передали ООН информацию о поставках КНДР оружия «Вагнеру»
США передали в санкционный комитет ООН информацию, которая свидетельствует о поставках вооружений из КНДР в Россию.
Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Как мы заявляли ранее, экспорт оружия из КНДР является прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Поэтому сегодня мы предоставили информацию об этих нарушениях панели экспертов санкционного комитета по КНДР Совета Безопасности. Мы продолжим поднимать вопросы об этих нарушениях в Совете Безопасности вместе с нашими союзниками и партнерами», - сказал он.
Ранее Кирби представил на брифинге спутниковые снимки, доказывающие факт поставки вооружений со стороны КНДР для ЧВК «Вагнер».
В декабре 2022 года Кирби выступил с утверждением, что КНДР поставила оружие «Вагнеру» и планирует новые поставки. При этом представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация не владеет информацией о предполагаемых поставках оружия из КНДР «Вагнеру».