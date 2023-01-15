Когда ЕС объявит о новом пакете санкций против России?

Страны Европейского союза работают над 10-м пакетом санкций против России, которые вступят в силу до 24 февраля 2023 года, сообщает Reuters.

В пятницу высокопоставленные дипломаты из трех стран заявили, что следующий пакет санкций должен быть готов к годовщине вторжения России в Украину, которая в последние годы стремилась интегрироваться с ЕС.

"Следующий пакет санкций будет готов примерно к первой годовщине трагического вторжения", - сказал один из высокопоставленных дипломатов.