В Украине погиб бывший американский спецназовец

Свифт вступил в ряды SEAL в 2005 году, служил в Ираке и Афганистане. В 2019 году дезертировал из американских ВС.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя американских ВМС.

Бывший военнослужащий спецназа Военно-морских сил США (SEAL, известны как «морские котики») Дэниэл Свифт погиб в боевых действиях в Украине 18 января.

Представитель ВМС США заявил, что информацией о том, как Свифт оказался в Украине, он не располагает.

Свифт участвовал в боях на стороне украинских сил. О месте и обстоятельствах его гибели представители американских властей не стали сообщать из соображений конфиденциальности личной информации.

Подразделение SEAL считается наиболее элитным отрядом спецназа в Вооруженных силах США.