Беседовал: Фархад Мамедов 01:23

В отношениях между Азербайджаном и Израилем наступил новый этап. Как известно, по прошествии более 30 лет с момента установления двусторонних дипломатических отношений, Азербайджан, наконец-то, открывает свое посольство в еврейском государстве, уже назначен первый посол. В то же время, в Баку на днях прошла ежегодная встреча послов Израиля в странах Евразии, на которой присутствовала Ализа Бин-Нун, политический директор Министерства иностранных дел Израиля. В рамках визита в Азербайджан, госпожа Бин-Нун дала эксклюзивное интервью сайту haqqin.az.

- Прежде всего, хотелось бы узнать о целях Вашего визита в Азербайджан, о проведенных в Баку встречах и, если можно, о деталях состоявшихся обсуждений... - Я впервые в Азербайджане. Как известно, в этом году мы выбрали Баку для проведения встречи наших послов в странах региона Евразии. Выбор этот, конечно же, не случаен, он является результатом дружественных, глубоких отношений между Израилем и Азербайджаном. В Баку у нас состоялась очень хорошая встреча с министром иностранных дел Азербайджана господином Джейхуном Байрамовым. Кроме того, в рамках израильско-азербайджанского стратегического диалога мы встретились с заместителем главы МИД Аразом Азимовым, помощником президента Хикметом Гаджиевым и помощником первого вице-президента Эльчином Амирбековым. Кстати, с Эльчином я когда-то работала во Франции (за годы своей дипломатической карьеры Ализа Бин-Нун была послом Израиля последовательно в Венгрии, Франции и Монако – ред.) Состоялась также встреча с заместителем главы МИД Фаризом Рзаевым, с которым мы также недавно встречались в Израиле. Приятно было познакомиться и с Мухтаром Мамедовым, недавно назначенным послом Азербайджана в нашей стране.

В ходе этих встреч мы обсудили стратегию дальнейшего развития азербайджано-израильских отношений. В момент, когда в Израиле начинает работать посольство Азербайджана, эти обсуждения приобретают особый смысл и являются прекрасной возможностью для дальнейшего расширения сотрудничества между нашими странами в сфере туризма, науки, торговли и других сферах, помимо, собственно, стратегической составляющей. - Установление дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем произошло около 30 лет назад. И вот, наконец, в Израиле открывается наше посольство. Это, несомненно, начало нового этапа во взаимоотношениях между нашими странами. Каких еще события следует ожидать? Какова вероятность подписания по итогам Ваших политических консультаций в Баку Декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Израилем? - Встречи и диалоги, которые мы провели в Баку, направлены на дальнейшее развитие двухстороннего сотрудничества во всех сферах. Мы хотим расширить существующее сотрудничество и искать новые области, в которых наши страны могли бы работать вместе. Например, перед визитом в Азербайджан я встречалась с представителем Министерства здравоохранения Израиля, который сообщил, что документ о сотрудничестве между двумя странами в области здравоохранения находится в стадии разработки. Этот документ планируется подписать в ходе предстоящего визита в Тель-Авив главы МИД Азербайджана для участия в официальной церемонии открытия посольства. Конечно же, диалоги о сотрудничестве по стратегическим вопросам и безопасности между нашими странами ведутся годами. Отмечу лишь, что мы обсуждаем их, как близкие друзья. - Несколько лет назад одно из изданий США написало, что отношения между Азербайджаном и Израилем внешне похожи на верхушку айсберга. То есть, они глубже, чем кажутся на первый взгляд. Чего ждать после открытия посольства и начала нового этапа в отношениях? Начнет ли постепенно всплывать та часть «айсберга», которая скрыта под водой? - Это очень хороший вопрос. Прежде всего, хочу подчеркнуть, что между еврейской общиной и азербайджанским народом сложились очень хорошие, крепкие связи. А это – основа наших отношений, которые в итоге сформировались, как очень прочные, стратегические. Безусловно, открытие посольства, в первую очередь, будет стимулировать развитие взаимодействия в сфере туризма. По предоставленной мне информации, только в прошлом году в Азербайджан из Израиля приехало около 50 тысяч туристов, что является хорошим показателем. Открытие посольства этот показатель, несомненно, улучшит.

В целом же двусторонние связи состоят не только из межгосударственных отношений, но и добрых отношений между людьми. С открытием посольства связи между Азербайджаном и Израилем расширятся во многих сферах. В ближайшее время ожидается заседание совместной Межправительственной комиссии. С азербайджанской стороны ее председателем является министр экономики Микаил Джаббаров. С израильской её возглавляет министр иностранных дел Эли Коэн, который также имеет опыт работы в экономической сфере и ранее возглавлял Министерство экономики. Хочу подчеркнуть, что господин Джаббаров – профессиональный и опытный человек, которого очень уважают в Израиле. Я ожидаю позитивных результатов от данной встречи. Мы также ожидаем значительного развития нашего сотрудничества в сфере образования, особенно, академического, а также в сфере кибербезопасности. Важна и сфера культуры, она позволит расширить взаимное общение между людьми. Мне сказали, что в Азербайджане есть очень хорошие джазовые коллективы, которые, думаю, могли бы приехать с гастролями в Израиль. Хочу сказать, что азербайджанскую культуру хорошо знают и ценят в нашей стране. И в целом образ Азербайджана в Израиле очень положительный. Но нужно еще больше работать, и молодые люди должны прилагать усилия для налаживания взаимоотношений. У нас есть очень способный посол (Джордж Дик, посол Израиля в Баку, – ред.). Я также недавно встречалась с Мухтаром Мамедовым, послом Азербайджана в Израиле. Это прекрасный человек. Я думаю, что послы учтут это в своей деятельности, а значит, появятся новые проекты и будут достигнуты высокие результаты. - Вы уже подчеркивали, что Баку не случайно избрали местом для встречи послов Израиля в странах региона. И эта встреча, и открытие спустя 30 лет посольства Азербайджана в Израиле подтверждают, что отношения между нашими странами особенно углубились за последние два года, то есть, после Второй карабахской войны. Много говорилось о роли израильского оружия в победе армии Азербайджана. Вопрос в том, ограничивалась ли поддержка Израилем Азербайджана только поставками оружия, или были другие моменты, не столь явные? - Могу сказать об оказании поддержки в гуманитарной сфере, например, о визите нашего посла в Гянджу во время войны, об оказании там гуманитарной помощи населению, пострадавшему от обстрелов (посол Израиля посетил во время войны дома в Гяндже, разрушенные ракетным обстрелом Армении, – ред.). Думаю, было бы хорошо, если бы об этом рассказал сам посол. Кроме того, могу сказать, что, после окончания войны, из Израиля в Азербайджан при поддержке фонда «Яшат» приехала группа врачей-офтальмологов, которые смогли восстановить зрение многим бойцам азербайджанской армии, получившим ранения в ходе боевых действий. Кроме того, израильская организация «Машав» доставила обогревательные приборы и другую помощь гражданскому населению, пострадавшему от бомбежек в Гяндже. В общем, эти отношения между Азербайджаном и Израилем были связаны не только с военным периодом. Они существовали до этого, продолжаются до сих пор и свидетельствуют о том, что теплые отношения связывают не только наши правительства, но и наши народы.

- Накануне Второй карабахской войны Армения предприняла шаги по расширению политических отношений с Израилем. Позже в Ереване увидели поддержку Израилем Азербайджана в войне и были разочарованы. Предпринимает ли Ереван в настоящее время какие-либо инициативы по развитию отношений с Израилем? - Дипломатические отношения между Израилем и Арменией достаточно стабильны. В Израиле проживает древняя армянская община. Общеизвестно, что наши отношения с Азербайджаном являются стратегическими. Также известно, что Израиль не устанавливает отношения с одной страной за счет другой. Мы искренне желаем, чтобы Азербайджан и Армения жили в условиях мира, безопасности и процветания. - В таком случае, можно ли сказать, что Азербайджан является главным стратегическим партнером Израиля в Евразии? Я задаю этот вопрос, учитывая регион, в котором находится Азербайджан, а также его соседей... - Наши отношения с Азербайджаном действительно очень особенные. Сегодня, как Вы знаете, существуют проблемы на Ближнем Востоке и за его пределами. Не секрет также, что большую угрозу для Израиля представляет Иран. Главным образом это связано с попытками Тегерана наладить производство ядерного оружия. Помимо этого, Иран поддерживает террористические группировки «Хезболла» и «Хамас», а также держит на прицеле израильтян во всем мире. Словом, совершенно понятно, что региональные проблемы у Израиля и Азербайджана общие. Но мы не только говорим об этих проблемах, но и активно сотрудничаем перед их лицом. Важно подчеркнуть, что у Израиля нет проблем с иранским народом. Проблема Израиля – это руководство Исламской Республики, угнетающее свой народ. Иран – единственная страна в мире, которая не только открыто угрожает стереть с лица земли другое государство, но и реально стремится это сделать. Как известно, Тегеран участвует в зарубежных конфликтах и поставляет беспилотники, убивающие невинных мирных жителей. Международное сообщество все это видит, и мы считаем, что международные усилия, связанные с обузданием агрессивной политики Ирана, должны быть более эффективными.