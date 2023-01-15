Политический директор МИД Израиля в интервью haqqin.az об особых отношениях Алиева с Нетаньяху наши беседы
В отношениях между Азербайджаном и Израилем наступил новый этап. Как известно, по прошествии более 30 лет с момента установления двусторонних дипломатических отношений, Азербайджан, наконец-то, открывает свое посольство в еврейском государстве, уже назначен первый посол. В то же время, в Баку на днях прошла ежегодная встреча послов Израиля в странах Евразии, на которой присутствовала Ализа Бин-Нун, политический директор Министерства иностранных дел Израиля.
В рамках визита в Азербайджан, госпожа Бин-Нун дала эксклюзивное интервью сайту haqqin.az.
- Прежде всего, хотелось бы узнать о целях Вашего визита в Азербайджан, о проведенных в Баку встречах и, если можно, о деталях состоявшихся обсуждений...
- Я впервые в Азербайджане. Как известно, в этом году мы выбрали Баку для проведения встречи наших послов в странах региона Евразии. Выбор этот, конечно же, не случаен, он является результатом дружественных, глубоких отношений между Израилем и Азербайджаном.
В Баку у нас состоялась очень хорошая встреча с министром иностранных дел Азербайджана господином Джейхуном Байрамовым. Кроме того, в рамках израильско-азербайджанского стратегического диалога мы встретились с заместителем главы МИД Аразом Азимовым, помощником президента Хикметом Гаджиевым и помощником первого вице-президента Эльчином Амирбековым. Кстати, с Эльчином я когда-то работала во Франции (за годы своей дипломатической карьеры Ализа Бин-Нун была послом Израиля последовательно в Венгрии, Франции и Монако – ред.) Состоялась также встреча с заместителем главы МИД Фаризом Рзаевым, с которым мы также недавно встречались в Израиле. Приятно было познакомиться и с Мухтаром Мамедовым, недавно назначенным послом Азербайджана в нашей стране.
В ходе этих встреч мы обсудили стратегию дальнейшего развития азербайджано-израильских отношений. В момент, когда в Израиле начинает работать посольство Азербайджана, эти обсуждения приобретают особый смысл и являются прекрасной возможностью для дальнейшего расширения сотрудничества между нашими странами в сфере туризма, науки, торговли и других сферах, помимо, собственно, стратегической составляющей.
- Установление дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем произошло около 30 лет назад. И вот, наконец, в Израиле открывается наше посольство. Это, несомненно, начало нового этапа во взаимоотношениях между нашими странами. Каких еще события следует ожидать? Какова вероятность подписания по итогам Ваших политических консультаций в Баку Декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Израилем?
- Встречи и диалоги, которые мы провели в Баку, направлены на дальнейшее развитие двухстороннего сотрудничества во всех сферах. Мы хотим расширить существующее сотрудничество и искать новые области, в которых наши страны могли бы работать вместе. Например, перед визитом в Азербайджан я встречалась с представителем Министерства здравоохранения Израиля, который сообщил, что документ о сотрудничестве между двумя странами в области здравоохранения находится в стадии разработки. Этот документ планируется подписать в ходе предстоящего визита в Тель-Авив главы МИД Азербайджана для участия в официальной церемонии открытия посольства.
Конечно же, диалоги о сотрудничестве по стратегическим вопросам и безопасности между нашими странами ведутся годами. Отмечу лишь, что мы обсуждаем их, как близкие друзья.
- Несколько лет назад одно из изданий США написало, что отношения между Азербайджаном и Израилем внешне похожи на верхушку айсберга. То есть, они глубже, чем кажутся на первый взгляд. Чего ждать после открытия посольства и начала нового этапа в отношениях? Начнет ли постепенно всплывать та часть «айсберга», которая скрыта под водой?
- Это очень хороший вопрос. Прежде всего, хочу подчеркнуть, что между еврейской общиной и азербайджанским народом сложились очень хорошие, крепкие связи. А это – основа наших отношений, которые в итоге сформировались, как очень прочные, стратегические. Безусловно, открытие посольства, в первую очередь, будет стимулировать развитие взаимодействия в сфере туризма. По предоставленной мне информации, только в прошлом году в Азербайджан из Израиля приехало около 50 тысяч туристов, что является хорошим показателем. Открытие посольства этот показатель, несомненно, улучшит.
В целом же двусторонние связи состоят не только из межгосударственных отношений, но и добрых отношений между людьми. С открытием посольства связи между Азербайджаном и Израилем расширятся во многих сферах.
В ближайшее время ожидается заседание совместной Межправительственной комиссии. С азербайджанской стороны ее председателем является министр экономики Микаил Джаббаров. С израильской её возглавляет министр иностранных дел Эли Коэн, который также имеет опыт работы в экономической сфере и ранее возглавлял Министерство экономики. Хочу подчеркнуть, что господин Джаббаров – профессиональный и опытный человек, которого очень уважают в Израиле. Я ожидаю позитивных результатов от данной встречи.
Мы также ожидаем значительного развития нашего сотрудничества в сфере образования, особенно, академического, а также в сфере кибербезопасности.
Важна и сфера культуры, она позволит расширить взаимное общение между людьми. Мне сказали, что в Азербайджане есть очень хорошие джазовые коллективы, которые, думаю, могли бы приехать с гастролями в Израиль. Хочу сказать, что азербайджанскую культуру хорошо знают и ценят в нашей стране. И в целом образ Азербайджана в Израиле очень положительный.
Но нужно еще больше работать, и молодые люди должны прилагать усилия для налаживания взаимоотношений. У нас есть очень способный посол (Джордж Дик, посол Израиля в Баку, – ред.). Я также недавно встречалась с Мухтаром Мамедовым, послом Азербайджана в Израиле. Это прекрасный человек. Я думаю, что послы учтут это в своей деятельности, а значит, появятся новые проекты и будут достигнуты высокие результаты.
- Вы уже подчеркивали, что Баку не случайно избрали местом для встречи послов Израиля в странах региона. И эта встреча, и открытие спустя 30 лет посольства Азербайджана в Израиле подтверждают, что отношения между нашими странами особенно углубились за последние два года, то есть, после Второй карабахской войны. Много говорилось о роли израильского оружия в победе армии Азербайджана. Вопрос в том, ограничивалась ли поддержка Израилем Азербайджана только поставками оружия, или были другие моменты, не столь явные?
- Могу сказать об оказании поддержки в гуманитарной сфере, например, о визите нашего посла в Гянджу во время войны, об оказании там гуманитарной помощи населению, пострадавшему от обстрелов (посол Израиля посетил во время войны дома в Гяндже, разрушенные ракетным обстрелом Армении, – ред.). Думаю, было бы хорошо, если бы об этом рассказал сам посол.
Кроме того, могу сказать, что, после окончания войны, из Израиля в Азербайджан при поддержке фонда «Яшат» приехала группа врачей-офтальмологов, которые смогли восстановить зрение многим бойцам азербайджанской армии, получившим ранения в ходе боевых действий. Кроме того, израильская организация «Машав» доставила обогревательные приборы и другую помощь гражданскому населению, пострадавшему от бомбежек в Гяндже. В общем, эти отношения между Азербайджаном и Израилем были связаны не только с военным периодом.
Они существовали до этого, продолжаются до сих пор и свидетельствуют о том, что теплые отношения связывают не только наши правительства, но и наши народы.
- Накануне Второй карабахской войны Армения предприняла шаги по расширению политических отношений с Израилем. Позже в Ереване увидели поддержку Израилем Азербайджана в войне и были разочарованы. Предпринимает ли Ереван в настоящее время какие-либо инициативы по развитию отношений с Израилем?
- Дипломатические отношения между Израилем и Арменией достаточно стабильны. В Израиле проживает древняя армянская община. Общеизвестно, что наши отношения с Азербайджаном являются стратегическими. Также известно, что Израиль не устанавливает отношения с одной страной за счет другой. Мы искренне желаем, чтобы Азербайджан и Армения жили в условиях мира, безопасности и процветания.
- В таком случае, можно ли сказать, что Азербайджан является главным стратегическим партнером Израиля в Евразии? Я задаю этот вопрос, учитывая регион, в котором находится Азербайджан, а также его соседей...
- Наши отношения с Азербайджаном действительно очень особенные. Сегодня, как Вы знаете, существуют проблемы на Ближнем Востоке и за его пределами. Не секрет также, что большую угрозу для Израиля представляет Иран. Главным образом это связано с попытками Тегерана наладить производство ядерного оружия. Помимо этого, Иран поддерживает террористические группировки «Хезболла» и «Хамас», а также держит на прицеле израильтян во всем мире. Словом, совершенно понятно, что региональные проблемы у Израиля и Азербайджана общие. Но мы не только говорим об этих проблемах, но и активно сотрудничаем перед их лицом.
Важно подчеркнуть, что у Израиля нет проблем с иранским народом. Проблема Израиля – это руководство Исламской Республики, угнетающее свой народ. Иран – единственная страна в мире, которая не только открыто угрожает стереть с лица земли другое государство, но и реально стремится это сделать. Как известно, Тегеран участвует в зарубежных конфликтах и поставляет беспилотники, убивающие невинных мирных жителей. Международное сообщество все это видит, и мы считаем, что международные усилия, связанные с обузданием агрессивной политики Ирана, должны быть более эффективными.
- Вы сказали, что Иран является также источником опасности для Азербайджана. Как известно, одной из причин, по которой Тегеран угрожает Баку, являются наши отношения с Израилем. Иран периодически обвиняет Азербайджан в «привлечении Израиля в регион» и расценивает это, как угрозу, под предлогом которой иранская армия провела летом прошлого года масштабные учения у границ Азербайджана. Действительно ли Тегерану стоит опасаться израильско-азербайджанского сотрудничества, в том числе, в военно-технической сфере, вопросах безопасности и других областях?
- Иран должен знать, что ни международное сообщество, ни Израиль не могут принять и никогда не примут его политику, проводимую в Сирии, на Южном Кавказе или в отношении Украины. И Азербайджан, и Израиль верят в мир и стабильность. Политика Ирана противоположна этому, она означает разрушение, отчаяние и смерть. Поэтому страны, которые верят в мир и стабильность, должны серьезно отнестись к угрозам, исходящим от Ирана, и принимать соответствующие меры.
В последние годы в ближневосточном регионе произошло много изменений, Израиль подписал мирный договор со странами региона, такими, как Объединенные Арабские Эмираты, Марокко и Бахрейн. По счастью, мир меняется, и многие страны региона для блага своих же народов готовы наладить отношения с Израилем. В этой связи следует подчеркнуть, что Азербайджан – одна из первых стран региона, установившая 30 лет назад дипломатические отношения с Израилем. С тех пор эти отношения только развивались и углублялись, и я верю, что открытие посольства придаст им дополнительный импульс.
- И, наконец, последний вопрос. К власти в Израиле вернулся Биньямин Нетаньяху. Есть мнение, что его кабинет займет более непримиримую позицию в отношении Ирана, поскольку сам Нетаньяху известен традиционно жесткой позицией по отношению к Исламской Республике. Как человек, занимающий высокий пост в Министерстве иностранных дел, видите ли Вы, что политика в отношении Тегерана ужесточается? Получал ли МИД Израиля указания по этому поводу?
- Как я уже говорила, Иран – это страна, желающая уничтожить Израиль. В связи с этим, в израильском политическом истеблишменте, вне зависимости от того, какая партия или коалиция возглавит правительство, существует консенсус относительно политики Тегерана. То есть, разногласий по этому вопросу нет.
Я считаю, что мы можем быть уверены: наши особые отношения с Азербайджаном будут и впредь развиваться. И в этой связи очень хорошие, конструктивные отношения, сложившиеся за много лет между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, безусловно, принесут пользу.
Мы говорили о вызовах и угрозах. Но я думаю, что, в то же время, у Израиля с Азербайджаном и другими странами региона есть новые и многообещающие возможности. Например, я хочу видеть более тесное сотрудничество в области управления водными ресурсами, сельского хозяйства, кибербезопасности и других областях.
На одной из встреч с азербайджанскими официальными лицами я сказала, что выше наших отношений только небеса. Но меня поправили, сказав, что даже небеса не являются пределом. Полностью согласна с этим мнением.