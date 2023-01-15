Впервые в Азербайджане: баскетбольная ТВ-трансляция из-за пределов Баку
Сегодня состоится еще один матч 14-го тура Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).
В Олимпийском спорткомплексе Астары местная команда «Зирвя» примет AAAF (Хырдалан). Игра начнется в 15:00.
Впервые в истории азербайджанского баскетбола из-за пределов Баку будет вестись прямая телевизионная трансляция. Матч покажет телеканал CBC Sport.
Также эту игру, как и все матчи чемпионата, покажет YouTube-канал Федерации баскетбола Азербайджана.
Напомним, в первом матче 14-го тура «Сабах» со счетом 77:72 обыграл «Олимпик» и временно возглавил турнирную таблицу.
Еще две встречи состоятся 22 января: «Серхедчи» сыграет с «Гянджой» (17:30), НТД – с «Нефтчи» (20:00).
Турнирное положение:
1. «Сабах» - 23 очка (14 матчей)
2. НТД – 23 (13)
3. «Серхедчи» - 22 (13)
4. AAAF – 21 (13)
5. «Гянджа» - 21 (13)
6. «Нефтчи» – 18 (13)
7. «Олимпик» - 16 (14)
8. «Зирвя» - 15 (13).