Швеция вновь разрешила датскому радикалу прилюдно сжечь Коран

На этот раз экстремист собирается провести акцию по осквернению священной для мусульман книги перед посольством Турции в Стокгольме 21 января.

Палудан 15 января заявлял шведским СМИ, что больше не намерен приезжать в Швецию для сожжения Корана, поскольку местная полиция не может должным образом обеспечить его защиту.

По данным шведского гостелеканала SVT, сжечь Коран перед посольством Турции в Стокгольме предложил Палудану шведский журналист Чанг Фрик. Он гарантировал радикалу покрытие всех связанных с этим расходов.

Фрик сообщил SVT, что уплатил за разрешение на проведение акции. По его словам, он также намерен сделать репортаж с места события.