Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 02:06

Уход McDonald’s из Казахстана грозит ущербом не только экономическому, но политическому имиджу Астаны. Судя по всему, место американцев в Казахстане займет российская сеть быстрого питания «Вкусно – и точка». Отметим, что сеть McDonald’s пришла в Казахстане в 2016 году и за это время открыла 24 торговых зала в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде, обеспечив рабочими местами около двух тысяч человек.

В начале января ТОО «Food Solutions KZ» сообщил о закрытии в Казахстане из-за ограничений в поставках ресторанов под брендом McDonald’s. Позже Асет Машанов, генеральный директор Food Solutions kz, пояснил, что рестораны могут возобновить свою деятельность без бренда, чтобы позже начать работать уже под новым, локальным, брендом. При этом Машанов подчеркнул, что новый бренд ресторанов не будет связан с российским «Вкусно – и точка». Тем не менее, Министерство юстиции Казахстана проинформировала на днях СМИ, что в настоящее время рассматривает заявку российской компании «Система ПБО» на регистрацию товарного знака «Вкусно – и точка». Одновременно Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что уход бренда McDonald’s из страны и его возможная замена российской сетью «Вкусно – и точка» никак не повлияет на имидж Казахстана на мировой арене. Как сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров, какая бы компания ни пришла, есть такие понятия, как «конкуренция» и «рынок». «Рынок сам себя регулирует, - почеркнул Смадияров. - Кто-то уходит, кто-то приходит. И почему имидж Казахстана должен пострадать из-за ухода McDonald’s? Или где-то имидж страны оценивается через наличие или отсутствия McDonald’s? Есть и другие мировые компании». Словом, сегодня в Казахстане мало кто сомневается, что власти страны открыли двери для еще толком несостоявшейся российской компании «фастфуда» под ощутимым давлением Кремля. Ранее министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин с негодованием встретил новость об уходе сети McDonald's, вскрывшим проблемы производства в стране мясной продукции, назвав McDonald's «якорным проектом, вокруг которого формируется целая экосистема».

Как сообщил haqqın.az известный казахстанский политолог Досым Сатпаев, с идеологической точки зрения Москве очень важно, чтобы место легендарной американской компании заняла именно российская сеть. «На этом, - утверждает политолог, - будет построена целая пропагандистская кампания. Мол, после ухода из РФ мировых брендов, российский бизнес не только выжил, но и вышел на зарубежные рынки. В частности, на казахстанский. Именно как моральную победу Москвы над Западом, российские депутаты и политики анонсировали создание сети фастфуда «Вкусно – и точка». Новость о том, что эта российская сеть подала заявку на регистрацию своего товарного знака в Казахстане, вызвало у общественности этой страны однозначно негативную реакцию. Многие считают, что активизация деятельности российских компаний в Казахстане пагубно сказывается на экономическом имидже страны. «Дело в том, что, с точки зрения глобального инвестиционного сообщества, работа McDonald’s в стране была неформальным показателем благоприятного инвестиционного климата в Казахстане и зачастую являлась ориентиром для других инвесторов, - объяснил Досым Сатпаев. – То есть, зарубежные компании считали, что если уж такая щепетильная в вопросах отношениях к бизнесу, поставкам, логистике и другим факторам франшиза, как McDonald’s, решила открыть свои рестораны, то, значит, в этой стране создан благоприятный инвестиционный климат. Теперь же, когда McDonald’s ушел из Казахстана, инвесторы задаются естественным вопросом: а что, собственно, не так в экономической системе Казахстана? Естественно, от того, что на место McDonald’s приходит российская компания, имидж Казахстана пострадает, это однозначно».

Говоря причинах ухода McDonald’s, политолог отмечает два фактора. Во-первых, проблемы с поставками для казахстанской сети ресторанов, появившиеся после ухода McDonald’s из России. А вторая причина заключается в том, что 15 марта 2022 года по подозрению в хищении средств в особо крупном размере был арестован родственник Дариги Назарбаевой, глава компании Food Solutions KZ Кайрат Бурабаев, под управлением которого, собственно, и работала казахстанская сеть McDonald’s. «Вероятнее всего, оба эти фактора сыграли решающую роль в уходе американской компании из Казахстана», - подчеркнул Досым Сатпаев По его мнению, чтобы протолкнуть в Казахстан сеть «Вкусно – и точка» Россия использовала все рычаги, в том числе, членство Астаны в ЕАЭС, где Астана заключила массу соглашений о свободном передвижении товаров, капиталов, рабочей силы и пр.