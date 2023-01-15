Футбольный скандал в Италии: у «Ювентуса» отняли 15 очков

Теперь у туринского клуба 22 очка, и он опустился на 10-е место в турнирной таблице Серии А. До этого «Старая синьора» располагалась на третьей строчке.

Прокурор ранее попросил снять с «Юве» девять очков, но федеральный суд решил лишить команду Массимилиано Аллегри 15 очков. В финансовых преступлениях также обвинили другие итальянские команды: «Сампдорию», «Эмполи», «Дженоа», «Парму», «Пизу», «Пескару» и «Новару».

Также Федеральный апелляционный суд Италии вынес приговор в отношении бывшего руководства «Ювентуса». Бывший директор команды Фабио Паратичи отстранен от футбольной деятельности на два с половиной года, экс-президент Андреа Аньелли – на два года. Столько же не сможет работать в футбольной сфере Маурицио Арривабене. Другие экс-директора «зебр» - Федерико Керубини и Павел Недвед - отстранены на один год и четыре месяца и на восемь месяцев соответственно.