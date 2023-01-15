Футбольный скандал в Италии: у «Ювентуса» отняли 15 очков
Федеральный апелляционный суд Италии принял решение снять с «Ювентуса» 15 очков в чемпионате Италии из-за финансовых махинаций.
Теперь у туринского клуба 22 очка, и он опустился на 10-е место в турнирной таблице Серии А. До этого «Старая синьора» располагалась на третьей строчке.
Прокурор ранее попросил снять с «Юве» девять очков, но федеральный суд решил лишить команду Массимилиано Аллегри 15 очков. В финансовых преступлениях также обвинили другие итальянские команды: «Сампдорию», «Эмполи», «Дженоа», «Парму», «Пизу», «Пескару» и «Новару».
Также Федеральный апелляционный суд Италии вынес приговор в отношении бывшего руководства «Ювентуса». Бывший директор команды Фабио Паратичи отстранен от футбольной деятельности на два с половиной года, экс-президент Андреа Аньелли – на два года. Столько же не сможет работать в футбольной сфере Маурицио Арривабене. Другие экс-директора «зебр» - Федерико Керубини и Павел Недвед - отстранены на один год и четыре месяца и на восемь месяцев соответственно.
В каких именно махинациях был обвинен «Ювентус»? Дело началось еще осенью 2020-го. Туринский клуб проходил по четырем статьям. Нарушения сводятся к игре с цифрами и приросту капитала. «Юве» заигрывал с амортизацией (прибыль от продажи игроков фиксируется в отчете сразу и полностью, а убыток от покупки делится на весь срок контракта) и цепочкой взаимообменов генерировал несуществующую прибыль. Она создавала иллюзию здорового актива, пока Аньелли вливал реальные деньги через рыночные механизмы – 700 миллионов евро за последние годы. Прирост капитала позволил туринцам пережить коронакризис и выровнять баланс, раздавленный зарплатой Криштиану Роналду. Клуб тратил больше, чем зарабатывал. Но делал вид, что все обстоит иначе.
Вдобавок предполагается, что «Юве» обманул с отказом от зарплат во время пандемии – якобы на самом деле команда не отказалась от денег, а получила их в конвертах мимо кассы. Так, Криштиану Роналду готов судиться за свои 19 млн евро, якобы положенные по тайному ковидному соглашению.