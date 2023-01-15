В Офисе Зеленского назвали одно условие для мира с Россией

Главное условие для мирных переговоров Украины с Россией - признание российской стороной украинских границ 1991 года. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Окончание конфликта связано с границами, которые были зафиксированы в международных соглашениях 1991 года. Там Россия, там Украина. Мы стоим. Нам этого достаточно. Мы не заходим на территорию России. Мы в этом не нуждаемся», - сказал Подоляк в интервью немецкому изданию Zdf.

Украинские власти ранее неоднократно выдвигали такое условие для переговоров с Россией. Так, с подобным заявлением выступал и президент Украины Владимир Зеленский.