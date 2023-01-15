Илон Маск предостерег Украину от наступления на Крым

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не следует пытаться нападать на Крым и пытаться захватить его, поскольку подобные действия «грозят эскалацией конфликта, которая рискованна не только для Киева, но и для всего мира». Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.

«Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира», - написал Маск в своем твиттере, комментируя новость о намерениях США помочь Киеву вернуть Крым.

Ранее Маск предложил признать Крым российским, а также провести повторные «референдумы» в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, предприниматель посчитал, что Украине следует оставить свои амбиции по вступлению в НАТО. Официальные представители администрации США подобные идеи раскритиковали.