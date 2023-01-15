Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна и Китай совместными усилиями смогли добиться успехов в наращивании двустороннего сотрудничества. Поздравляя председателя КНР Си Цзиньпина с Праздником весны (Новый год по лунному календарю), он пригласил его посетить республику.

«Приглашаю Ваше превосходительство посетить Республику Беларусь, где Вас знают и ценят как настоящего друга и где Вам будет оказан самый теплый и радушный прием», - сказал Лукашенко.

Он заверил Си в готовности и далее развивать весь комплекс белорусско-китайских отношений и углублять взаимодействие на международной арене.