Институт изучения войны о причинах размещения ПВО в Москве

Системы ПВО в Москве размещаются, чтобы подготовить общество к затяжной войне, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своем ежедневном отчете.

За последнюю неделю в российских соцсетях появилось множество фото и видео, из которых следует, что на крышах некоторых зданий в Москве установили системы ПВО. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать эти сообщения, а член комитета Госдумы по обороне Евгений Лебедев предположил, что фото - результат монтажа.

Однако, как отмечает ISW, некоторые российские военные блогеры отреагировали на публикацию снимков с ПВО благожелательно. Им понравилось, что жители Москвы наконец-то поймут, что «идет тяжелая война».

Кремль, вероятно, разместил системы ПВО в Москве как раз ради публикации этих «провокационных» изображений, полагают эксперты. Таким образом, россиянам пытаются продемонстрировать непосредственную опасность, которую для них несет война в Украине.

Маловероятно, что Кремль верит в угрозу Москве со стороны украинской армии, скорее всего, это игра напоказ, чтобы подготовить информационное пространство внутри России к затяжной войне и дальнейшим жертвам.

Эти действия также могут быть частью новой информационной операции, призванной поставить войну в Украине в контекст российского нарратива о Великой Отечественной войне.