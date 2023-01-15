МЧС предотвратило незаконную продажу нефтепродуктов

Государственное агентство по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору и Государственная служба пожарного надзора МЧС продолжают совместную деятельность по обеспечению требований правил пожарной и технической безопасности.

Так, на горячую телефонную линию Министерства по чрезвычайным ситуациям «112» поступило обращение о хранении и незаконной продаже баков с нефтепродуктами (нефтяные масла) в нарушение правил пожарной и технической безопасности на территории ОАО Avto Qarant, расположенного по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица Мингячевир, 40.

Сотрудники МЧС были незамедлительно направлены по вышеупомянутому адресу. В ходе проведенного осмотра действительно был выявлен факт хранения и реализации нефтепродуктов, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, с грубым нарушением ряда требований правил пожарной и технической безопасности.

Учитывая опасность, которую выявленные дефекты представляют для жизни и здоровья людей, эксплуатация резервуаров была немедленно остановлена сотрудниками МЧС, и предпринимателю был представлен акт, составленный для устранения нарушений. Наряду с этим была проведена профилактическая беседа с предпринимателями и работниками по вопросам пожарной и технической безопасности.