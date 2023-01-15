Британская разведка назвала три сектора ожесточенных боев в Украине

В последние дни самые ожесточенные бои на российско-украинском фронте велись в трех секторах. В целом ситуация находится в состоянии застоя. Об этом сообщает в своем твиттере Министерство обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, на северо-востоке, возле Кременной, Украина, вероятно, добилась небольших успехов и успешно защитилась от российской контратаки.

По данным британской разведки, в Донецкой области, в Бахмутском секторе, силы армии России и «Вагнера», вероятно, перегруппировываются в городе Соледар после его захвата в начале недели. На юге, в Запорожской области, обе стороны сосредоточили значительные силы, которые вели артиллерийские перестрелки, но избегали масштабных наступательных действий.

Ка отмечают в Минобороны Британии, в целом ситуация находится в состоянии застоя. «Однако существует реальная возможность локального наступления российских сил около Бахмута», - говорится в сообщении.