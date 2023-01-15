Леонид Швец, автор haqqin.az 11:28

Накануне очередного, уже восьмого заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на американской военной базе в Германии «Рамштайн» в прессе появились длинные списки западной техники, вооружения и боеприпасов, которые поступят ВСУ. Одни только Соединенные Штаты объявили о тридцатом(!) пакете военной помощи, в этот раз на 2,5 миллиарда долларов. Предыдущий, на 2,85 миллиарда, был выделен совсем недавно, в начале января. Кроме США о своем новом вкладе в оборонную мощь Украины заявили многие другие страны: Канада, Великобритания, Дания, Швеция, Эстония, Литва и другие. Польша взяла обязательство вооружить и подготовить целую украинскую бригаду. Резко возросшие западные поставки указывают на то, что в 2023 году взят курс не на сдерживание России в Украине, а на обеспечение победы ВСУ над российской армией. Западные лидеры неоднократно заявляли, что другого пути к достижению мира они не видят.

Однако при всем решительном настроении участников встречи в Рамштайне одна тема, которая, как ожидалось, будет центральной, так и осталась в подвешенном состоянии: поставки танков «Леопард». Германия все еще не может принять соответствующее решение, несмотря на готовность ряда стран поделиться с Украиной своими запасами немецких танков. При этом нельзя сказать, что Германия не помогает: объявлено о новых военных поставках на миллиард евро, они в основном будут состоять из современных систем ПВО, включая Patriot. По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, напряженные переговоры по «Леопардам» продолжаются, именно этой теме была посвящена отдельная встреча министров обороны пятнадцати стран. А глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что времени на ее решение не так много: до весны, когда ВСУ планируют перейти в контрнаступление. В своих оценках военных перспектив на 2023 год американское военное командование сдержанно: по мнению глава Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, которым он поделился на брифинге в Рамштайне, ВСУ будет сложно выдавить российскую армию со всей территории Украины до конца этого года, хотя в принципе это возможно.