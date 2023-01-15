Запад делает ставку на большую войну с Россией главная тема
Накануне очередного, уже восьмого заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на американской военной базе в Германии «Рамштайн» в прессе появились длинные списки западной техники, вооружения и боеприпасов, которые поступят ВСУ. Одни только Соединенные Штаты объявили о тридцатом(!) пакете военной помощи, в этот раз на 2,5 миллиарда долларов. Предыдущий, на 2,85 миллиарда, был выделен совсем недавно, в начале января.
Кроме США о своем новом вкладе в оборонную мощь Украины заявили многие другие страны: Канада, Великобритания, Дания, Швеция, Эстония, Литва и другие. Польша взяла обязательство вооружить и подготовить целую украинскую бригаду. Резко возросшие западные поставки указывают на то, что в 2023 году взят курс не на сдерживание России в Украине, а на обеспечение победы ВСУ над российской армией. Западные лидеры неоднократно заявляли, что другого пути к достижению мира они не видят.
Однако при всем решительном настроении участников встречи в Рамштайне одна тема, которая, как ожидалось, будет центральной, так и осталась в подвешенном состоянии: поставки танков «Леопард». Германия все еще не может принять соответствующее решение, несмотря на готовность ряда стран поделиться с Украиной своими запасами немецких танков. При этом нельзя сказать, что Германия не помогает: объявлено о новых военных поставках на миллиард евро, они в основном будут состоять из современных систем ПВО, включая Patriot.
По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, напряженные переговоры по «Леопардам» продолжаются, именно этой теме была посвящена отдельная встреча министров обороны пятнадцати стран. А глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что времени на ее решение не так много: до весны, когда ВСУ планируют перейти в контрнаступление.
В своих оценках военных перспектив на 2023 год американское военное командование сдержанно: по мнению глава Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, которым он поделился на брифинге в Рамштайне, ВСУ будет сложно выдавить российскую армию со всей территории Украины до конца этого года, хотя в принципе это возможно.
Оценивая последний пакет помощи США пополнения потерь, Милли заявил, что он является эквивалентом двух бригад или шести механизированных батальонов, 10 моторизованных батальонов и четырех артиллерийских батальонов. По его словам, союзники ставят задачу повысить артиллерийский потенциал и маневренность украинской армии.
На фоне новостей из Европы об увеличении военной помощи Украине начинает поступать информация с фронта о якобы начавшемся наступлении российских войск на Запорожском направлении. Об этом сообщил в своем ТГ-канале Игорь Стрелков-Гиркин. По его мнению, «решающего превосходства у наших войск на данном направлении нет, мобильные резервы врага в районе Днепра и Запорожья не тронуты (втянуть их в сражение за Бахмут у нашего командования не получилось). Поэтому предполагаю ожесточенное длительное сражение без решающего стратегического успеха».
Не исключено, что приезд на прошлой неделе в Киев главы ЦРУ Уильяма Бернса и личная встреча в Польше генералов Милли и Залужного были посвящены именно этой наступательной операции русских, которые спешат нанести удар ВСУ до того, как Украина укрепится новым оружием. В ближайшее время мы узнаем, насколько верно это предположение. В любом случае затишья на фронте ожидать не приходится.