В Баку ребенок выстрелил из ружья в двоюродного брата

20 января около 17:00 в полицию поступила информация о госпитализации ребенка в поселке Бинагади с ранением, полученным в результате стрельбы из огнестрельного оружия.

Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудники 4-го отдела полиции Управления полиции Бинагадинского района приняли соответствующие меры.

Расследованием было установлено, что в результате неосторожного обращения 9-летним ребенком с принадлежащим его отцу охотничьем ружьем его 7-летний двоюродный брат получил огнестрельное ранение груди.

Сотрудники полиции изъяли охотничье ружье «Churchill» с соответствующими документами.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 131 (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) УК.

Ведется расследование.