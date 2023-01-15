Эстонские пограничники заставили закрасить надписи «Русский мир» на цистернах из России

Эстонские пограничники не пропускали грузовой состав с мазутом из России на железнодорожной станции Койдула, так как на четырех цистернах была надпись «Русский мир». Об этом говорится на странице Лыунаской префектуры в Facebook.

Бригаду заставили не временно заклеить надпись, как хотели работники, а закрасить ее. В противном случае состав заставили бы вернуться в Россию. При этом бригада утверждала, что просто выполняет свою работу, и ничего не знает о надписях на цистернах.

«Поскольку кремлевский режим зверски убивает гражданское население Украины, мы ни при каких обстоятельствах не приемлем публичного показа символов агрессора. Слава Украине!», - говорится в сообщении префектуры.