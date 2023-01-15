Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:46

Неизвестно почему, но итоги нынешнего Рамштайна уже успели окрестить «неудачными для Украины». Потому, видите ли, что на нем так и не состоялось решение вопроса о передаче Украине немецких танков Leopard 2. В Киеве разочарованы, в Москве ликуют. И этот фонтан эмоций вызывает откровенное недоумение. Главным в нынешней встрече в Рамштайне было совсем другое. Вопреки утверждениям российской пропаганды Запад совершенно не устал помогать Украине и намерен наращивать объемы военных поставок для Киева. И это важнее всего.

Да и с «Леопардами» вопрос не закрыт. Во-первых, США, Швеция и Германия объявили о поставках Украине тяжелых БМП, которые изначально создавались для ведения общевойскового боя вместе с танками. А во-вторых, Великобритания уже решила отправить ВСУ свои танки – Challenger II. Их было выпущено не так много, и сейчас речь идет о поставках совсем небольшой партии в 14 машин, но эта поставка – сигнал для той же Германии поступить точно также. И, наконец, новый министр обороны Германии, отвечая на вопросы журналистов после конференции, сказал, что «мы примем наши решения как можно скорее». Так что, задержка немецких танковых хищников лежит не в принципиальной плоскости, а в вопросах бюрократических процедур Берлина. Теперь об итогах Рамштайна в цифрах. В последний пакет военной помощи Киеву вошли: 90 бронетранспортеров Stryker, 59 боевых машин пехоты Bradley (в дополнение к 50 таким машинам в предыдущем пакете), 8 зенитных установок Avenger, а также ракеты для HIMARS и зенитных комплексов NASAMS, 50 шведских БМП CV90, вооруженных мощной 40-миллиметровой пушкой, 40 немецких БМП Marder, 40 французских бронемашин AMX-10RC, самоходные и буксируемые гаубицы.

И многое другое, в том числе 22 мобильные пусковые установки противотанковых ракет TOW, шесть командно-штабных машин, 12 подвозчиков боеприпасов, что принципиально важно на современном поле боя, 53 броневика MRAP, 350 джипов HMMWV. Эти поставки позволят Киеву реализовать главную задачу, решаемую им сегодня – формирование ударного кулака в 75 тысяч военнослужащих, который призван сделать то, что ранее не удалось реализовать в ходе Харьков-Изюмской операции – концентрировать силы и вести непрерывное высокоинтенсивное наступление, не отвлекаясь на восполнение потерь или же ротации. Особое внимание в этом пакете обращают на себя 90 тяжелых бронетранспортеров Stryker. Эти машины являются основой нового типа соединений в сухопутных силах армии США, так называемых «Страйкер-бригад». Эти тяжелые бронемашины, по сути, платформа, на которой можно устанавливать отдельные модули, превращая его в БМП, бронетранспортер с пулеметным вооружением, самоходный миномет, разведывательную, командно-штабную, санитарную и другие машины. Одна из модификаций, кстати, вооружена 105-мм танковой пушкой.