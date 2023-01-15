Турция хочет закупить у Великобритании самолеты и корабли

Турция провела переговоры с Соединенным Королевством о возможной продаже большого пакета вооружений, включая истребители, транспортные самолеты, двигатели и фрегаты, сообщили Middle East Eye три отдельных источника, знакомых с ходом переговоров.

Министр обороны Турции Хулуси Акар посетил Лондон в воскресенье, где встретился со своим британским коллегой Беном Уоллесом.

Источники сообщили, что во время встречи Акар и Уоллес изучили возможность приобретения Анкарой реактивных самолетов Eurofighter, транспортных самолетов C-130J и фрегатов Type 23, а также двигателей для устаревших боевых танков Турции M60. Согласно источникам, оценочная стоимость такой сделки составляет значительно более 10 миллиардов долларов.

«Мы оцениваем наши варианты, но не находимся на завершающей стадии переговоров», - сообщил один из турецких источников на условиях анонимности.

«Министр обороны встретился со своим турецким коллегой, чтобы обсудить укрепление оборонных связей между двумя странами. Они говорили по целому ряду тем, включая закупки, и отметили прогресс, достигнутый в ряде областей», - сказал представитель британского оборонного ведомства.