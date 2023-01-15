В Чечне запустят производство «джихадмобилей»

В Чечне планируют наладить выпуск легких военных автомобилей. Производить «джихад-машины» собираются на базе завода «Чеченавто» в Аргуне, сообщили в правительстве республики.

Идею представили председатель правительства Чечни Муслим Хучиев и министр промышленности и энергетики региона Адам Хакимов. Подробностей того, что будет представлять из себя «джихад-машина», пока нет. После разработки ее планируют испытать в Российском университете спецназа.

Также в Чечне хотят создать центр по ремонту и обслуживанию военной техники. В качестве площадки рассматривается «Чеченавто» или территория особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Грозный». Власти республики объяснили такой выбор наличием там железной дороги, которая необходима для логистики.