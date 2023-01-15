И хотя резолюция носит рекомендательный характер, в Тегеране серьезно встревожились. «Выстрелом Европы себе в ногу» назвал это решение глава иранской дипломатии Хосейн Амир Абдоллахиан. Отметив, что европейским странам стоит задуматься о последствиях своих решений и о решительном ответе Тегерана.

Иранский парламент пошел еще дальше и пообещал в ближайшее время признать террористическими организациями армии стран Евросоюза. «Этот проект будет распространяться на все страны-члены ЕС, а также принадлежащие им вооруженные силы, их организации и институты, которые внесут КСИР в список террористических организаций», - заявил член президиума иранского Меджлиса Ахмад Надери. Практического смысла в подобном шаге особо и нет – но звучит грозно.

Озабоченность Тегерана вполне объяснима. Корпус стражей исламской революции – один из главнейших столпов режима. Сумевший за два последних десятилетия из спецслужбы, главной задачей которой была охрана высшего духовного руководства Исламской Республики и борьба с ее внутренними противниками – от курдов до леваков, превратиться в «государство в государстве», КСИР не только подмял под себя все самые лакомые куски иранской экономики, но и начал проводить собственную внешнюю политику.

Сами иранцы говорят, что теперь уже крайне сложно сказать - КСИР у Ирана или Иран у КСИР. Корпус стал «вещью в себе» и полностью вышел из-под государственного надзора. И способна ли духовная власть контролировать этого спрута – большой вопрос. Во всяком случае, сегодня, говоря «Иран», на 60% - около пяти тысяч крупных и средних компаний - в экономике и на 80% во внешней политике, есть смысл подразумевать именно КСИР. А в некоторых внешнеполитических вопросах – так и вообще под 100%.

Вполне естественно, что введение против Корпуса широкомасштабных санкций вполне может привести к немалым для него финансовым потерям и, как следствие, к ослаблению его влияния внутри страны. Отсюда – и озабоченность, и легкая история в связи с решением Запада.