Европа пошла на Иран. КСИР сопротивляется наш комментарий
Депутаты Европарламента большинством голосов одобрили резолюцию с призывом к руководству Евросоюза включить Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.
И хотя резолюция носит рекомендательный характер, в Тегеране серьезно встревожились. «Выстрелом Европы себе в ногу» назвал это решение глава иранской дипломатии Хосейн Амир Абдоллахиан. Отметив, что европейским странам стоит задуматься о последствиях своих решений и о решительном ответе Тегерана.
Иранский парламент пошел еще дальше и пообещал в ближайшее время признать террористическими организациями армии стран Евросоюза. «Этот проект будет распространяться на все страны-члены ЕС, а также принадлежащие им вооруженные силы, их организации и институты, которые внесут КСИР в список террористических организаций», - заявил член президиума иранского Меджлиса Ахмад Надери. Практического смысла в подобном шаге особо и нет – но звучит грозно.
Озабоченность Тегерана вполне объяснима. Корпус стражей исламской революции – один из главнейших столпов режима. Сумевший за два последних десятилетия из спецслужбы, главной задачей которой была охрана высшего духовного руководства Исламской Республики и борьба с ее внутренними противниками – от курдов до леваков, превратиться в «государство в государстве», КСИР не только подмял под себя все самые лакомые куски иранской экономики, но и начал проводить собственную внешнюю политику.
Сами иранцы говорят, что теперь уже крайне сложно сказать - КСИР у Ирана или Иран у КСИР. Корпус стал «вещью в себе» и полностью вышел из-под государственного надзора. И способна ли духовная власть контролировать этого спрута – большой вопрос. Во всяком случае, сегодня, говоря «Иран», на 60% - около пяти тысяч крупных и средних компаний - в экономике и на 80% во внешней политике, есть смысл подразумевать именно КСИР. А в некоторых внешнеполитических вопросах – так и вообще под 100%.
Вполне естественно, что введение против Корпуса широкомасштабных санкций вполне может привести к немалым для него финансовым потерям и, как следствие, к ослаблению его влияния внутри страны. Отсюда – и озабоченность, и легкая история в связи с решением Запада.
Но тут важен еще один момент. Называя вещи своими именами, КСИР не более «террористичен», чем любая другая спецслужба. В зазеркалье разведки принято на многое закрывать глаза, негласно признавая, что в этой сфере о правах человека, строгом соблюдении международного права и прочем – всерьез говорить не приходится. Может, о европейских санкциях против Корпуса речь бы и не зашла, но КСИР открыто и демонстративно перешел в Европе все границы.
Группы ликвидаторов, отправляемых в европейские страны для охоты за диссидентами, тотальный промышленный шпионаж и многое другое – все это переполнило чашу терпения Брюсселя. В руководстве Евросоюза еще надеялись, что Иран образумится и начнет вести себя более цивилизованно с учетом идущих переговоров по его ядерному досье, но этого не произошло. КСИР демонстрировал, что ему плевать на общепринятые нормы поведения. Заодно давая понять, что ядерная сделка для него принципиального значения не имеет.
Теперь Европа решила дать этому спруту укорот, подводя его под масштабные санкции. Что из этого выйдет – сказать пока сложно. Во всяком случае, КСИР сдаваться не собирается.