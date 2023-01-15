Житель Баку пытался нарушить порядок на Аллее шехидов
Задержан гражданин за попытку нарушения порядка посещения бакинской Аллеи шехидов в Баку в годовщину трагедии 20 Января.
Как сообщил сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана Зейни Гусейнов, группа лиц попыталась нарушить установленный для посетителей Аллеи порядок очередности.
Правоохранители пресекли действия нарушителей, а один из участников провокации - Анар Гусейнов - был задержан за умышленное неповиновение законному требованию полиции. В отношении его был применен административный арест.