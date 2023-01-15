Иранский депутат: Политика властей Ирана вызывает гнев у молодого поколения

Джаханабади обвинил иранских чиновников в том, что они пренебрегают опытом государственного управления других стран и пытаются «изобрести велосипед».

«Иранские политики постоянно изобретают велосипед. Они никогда не задаются вопросом, как их коллеги в других странах относятся к своим национальным валютам и иностранным биржам и управляют ими. Они не верят в банковское дело как в практику, основанную на знаниях, и в экспертные знания. При всем этом я удивляюсь, почему мы так самодовольны и всегда верим, что можем исправить мир», - сказал депутат.

Он также раскритиковал заявления официальных лиц Ирана о том, что падение иранской валюты стало следствием протестов: «Но они никогда не задаются вопросом, почему иранская валюта продолжает падать, даже когда на улице спокойно», - заявил Джаханабади.