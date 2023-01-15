Азербайджанские пенсионеры получат дополнительные 40 манатов

В Азербайджане повышается минимальный размер трудовых пенсий, проект соответствующих поправок в закон «О трудовых пенсиях» поступил сегодня в Милли Меджлис.

Согласно проекту, минимальная сумма трудовых пенсий повышается на 40 манатов, с 240 до 280 манатов.

В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 января 2023 года.

Проект изменений будет рассмотрен в ближайшие дни на заседании комитета по труду и социальной политике.