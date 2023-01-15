США поддержат передачу Украине истребителей F-16
Посол Соединенных Штатов Майкл Карпентер при ОБСЕ подтвердил, что Вашингтон согласится с идеей партнеров передать Украине истребители F-16.
«Мы уже давно придерживаемся мнения, что то, что поставляют наши союзники, – это их дело. И мы поддерживаем бесчисленные взносы, которые наши союзники внесли для Украины… И потому я ожидаю, что в США будет широкая поддержка наших союзников, которые будут продолжать наращивать свой вклад», - сказал он.
На вопрос, касается ли утверждения выше истребителей F-16, посол ответил утвердительно.
Напомним, Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность помощи Украине истребителями F-16 и оплатить танки Leopard 2.