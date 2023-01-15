Медведев назвал войну в Украине «новой Отечественной»
«Укронацисты» и Западная Европа – «прямые наследники» тех, кто воевал с Россией, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
«Молодец всё-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провёл аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа - прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная. И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м», - написал Медведев.